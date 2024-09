Al tavolo di Pressing si discute delle favorite in ottica scudetto e su chi, tra Juventus, Inter e Napoli abbia il reparto offensivo di livello maggiore. Comincia Alessio Tacchinardi, ex calciatore, che dice: "La Juve per me è la più stimolante e offensivamente più forte da vedere: per me è più forte dell'Inter, dico a livello di giocatori, ne ha di più".