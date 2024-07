L'attaccante ex Porto è andato ancora in gol e ha convinto nuovamente per la prestazione offerta. Si candida a essere una risorsa

Andrea Della Sala Redattore 23 luglio 2024 (modifica il 23 luglio 2024 | 12:01)

Ottime indicazioni per Inzaghi da Taremi anche nella seconda uscita. L'attaccante ex Porto è andato ancora in gol e ha convinto nuovamente per la prestazione offerta. Si candida a essere una risorsa importante per l'attacco di Inzaghi.