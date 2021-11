Vidal: “Stasera è una finale, servirà la partita perfetta. Possiamo vincere se…”

Le parole del centrocampista nerazzurro a Inter TV

Arturo Vidal ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della sfida con lo Sheriff: "Oggi decisiva? Al 100%. Stasera è una finale per noi. Sappiamo che se oggi non vinciamo siamo fuori. Dobbiamo entrare in campo cattivi, concentrati, al 100%: così si può vincere. Abbiamo vinto una partita importante all'andata, loro hanno giocato una partita abbastanza intensa. Sono veloci, dobbiamo stare attenti. Oggi dobbiamo fare una partita perfetta. C'è un derby domenica ma oggi pensiamo solo allo Sheriff. Da domani penseremo al derby".