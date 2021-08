Pedullà: “Zapata vuole solo l’Inter: agenti al lavoro, le cifre. No altri nomi”

È la prima scelta dei nerazzurri e il colombiano vuole vestire la maglia dell'Inter: trattativa in corso tra le parti

La prima scelta per l’attacco dell’Inter resta Duvan Zapata . Dopo il colpo Edin Dzeko, i dirigenti nerazzurri sono al lavoro per regalare un secondo attaccante a Simone Inzaghi. Queste le novità da Alfredo Pedullà, esperto di mercato della Gazzetta dello Sport, su Sportitalia: “ Zapata vuole l’Inter a tutti i costi, lui ha scelto i nerazzurri, si è già parlato di soldi, 3,5 milioni più bonus . Non vuole fare caos con l’Atalanta, ma vuole l’Inter lui e i suoi agenti stanno lavorando per convincere ii club a trovare il sostituto e cederlo. Bisogna aspettare gli sviluppi ora, prima di fare altri nomi. L’Inter offre 30 milioni più 4/5 di bonus , aspettiamo perché la situazione è questa e non faccio altre ipotesi”.

Sul sito, Pedullà ha poi aggiunto ulteriori dettagli sulla situazione: "Da qualche giorno parliamo di pausa di riflessione in casa Inter. E c’è un motivo molto chiaro: i dirigenti nerazzurri stavano aspettando l’arrivo in Italia degli agenti di Duvan Zapata. Ulteriore conferma che è lui, dalle ore antecedenti alla cessione di Lukaku al Chelsea, il numero uno della lista. E anche per distacco. Certo, bisogna convincere l’Atalanta ma non l’agente e il diretto interessato che non vedono l’ora di andare all’Inter. L’offerta, ribadiamolo, è da 30 milioni più bonus. Certo, l’Inter deve aspettare che l’Atalanta prenda una punta: un indiziato e Jonathan Ikoné del Lille, senza trascurare il già segnalato Belotti e magari preventivando qualche possibile sorpresa. Ma fino a quando l’Inter avrà la possibilità di acciuffare Zapata metterà in stand-by le altre situazioni, tutte alternative, da Correa ai tanti altri nomi fatti negli ultimi giorni", si legge su alfredopedulla.com.