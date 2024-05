Se Steven Zhang non ha ancora ufficializzato il nuovo rifinanziamento con Pimco è a causa del fondo Oaktree: il vecchio finanziatore, infatti, starebbe provando ad intralciare l'operazione per rimanere all'interno del club, come si legge su La Gazzetta dello Sport: "L’Inter nei mesi scorsi aveva provato a rinegoziare l’accordo con la stessa Oaktree, ma per un prestito bis il fondo chiedeva interessi ancora più alti dell’attuale 12% e una durata più breve.