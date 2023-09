L'imprenditore finlandese esalta i nerazzurri: "Congratulazioni a Simone Inzaghi, Steven Zhang e a tutta la squadra dell'Inter per questo risultato straordinario"

"Congratulazioni a Simone Inzaghi, Steven Zhang e a tutta la squadra dell'Inter per questo risultato straordinario! Per la squadra di questa stagione nulla è impossibile!". Questo il messaggio pubblicato su Twitter da Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese interessato ad acquistare la maggioranza dell'Inter, in merito al derby stravinto dai nerazzurri ieri sera.