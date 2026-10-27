La Serie A torna immediatamente in campo con la nona giornata, primo turno infrasettimanale della stagione 2026/27. Da martedì 27 a giovedì 29 ottobre, il campionato propone una serie di appuntamenti importanti per gli equilibri della classifica. Tra le sfide più attese spiccano Milan-Bologna, Genoa-Juventus e Fiorentina-Atalanta, mentre Roma e Napoli cercano punti preziosi rispettivamente contro Cagliari e Monza. La comparazione quote offre una panoramica delle valutazioni dei bookmaker, tra favorite, possibili sorprese e incontri dal pronostico più incerto.

Schedina martedi 27 ottobre e giovedi 29 ottobre

SCHEDINA n1 SASSUOLO-LAZIO 2 2.09 2.09 2.05 ROMA-CAGLIARI X 5.50 5.60 5.40 TORINO-COMO 2 1.77 1.76 1.75 FORSINONE-LECCE 1 1.69 1.69 1.67 FIORENTINA-ATALANTA X 3.60 3.65 3.60 Comparazione quota totale 0.00 0.00 0.00 Vincita potenziale scommettendo € 0.00 0.00 0.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La nona giornata di Serie A si apre con una schedina che alterna risultati sulla carta più prevedibili a possibili sorprese. In Sassuolo-Lazio il segno 2 raggiunge quota 2,09, mentre per Roma-Cagliari si prende in considerazione il pareggio, proposto fino a 5,60. Fiducia anche al Como nella trasferta contro il Torino, con il successo dei lombardi a 1,77. La schedina si completa giovedì con la vittoria interna del Frosinone contro il Lecce, quotata 1,69, e il segno X di Fiorentina-Atalanta, disponibile fino a 3,65. Cinque pronostici dalle caratteristiche differenti, tra favorite e risultati meno attesi, secondo le valutazioni degli operatori Quigioco, PerlaPlay ed Eurobet.

Schedina mercoledi 28 ottobre

SCHEDINA n2 MILAN-BOLOGNA X 3.80 3.90 3.90 PARMA-UDINESE 1 2.85 2.90 2.85 GENOA-JUVENTUS 1 5.20 5.20 5.20 MONZA-NAPOLI X 3.85 3.90 3.90 Comparazione quota totale 0.00 0.00 0.00 Vincita potenziale scommettendo € 0.00 0.00 0.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La schedina dedicata alle partite di mercoledì 28 ottobre punta invece su quattro risultati potenzialmente interessanti per le rispettive valutazioni dei bookmaker. Si parte da Milan-Bologna, con il pareggio proposto fino a quota 3,90, mentre per Parma-Udinese viene considerata la vittoria dei padroni di casa, valutata 2,90. La quota più elevata riguarda Genoa-Juventus, con il successo rossoblù che raggiunge 5,20, rappresentando una delle possibili sorprese del turno. Completa la selezione Monza-Napoli, con il segno X disponibile fino a 3,90. Una combinazione che privilegia risultati meno scontati e quote elevate, da valutare considerando anche l'incertezza legata agli impegni ravvicinati del turno infrasettimanale.