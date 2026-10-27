Il primo turno infrasettimanale della stagione propone diverse sfide interessanti: dalle trasferte di Napoli e Juventus al confronto tra Fiorentina e Atalanta. Ecco il programma e le indicazioni dei bookmaker.
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La Serie A torna immediatamente in campo con la nona giornata, primo turno infrasettimanale della stagione 2026/27. Da martedì 27 a giovedì 29 ottobre, il campionato propone una serie di appuntamenti importanti per gli equilibri della classifica. Tra le sfide più attese spiccano Milan-Bologna, Genoa-Juventus e Fiorentina-Atalanta, mentre Roma e Napoli cercano punti preziosi rispettivamente contro Cagliari e Monza. La comparazione quote offre una panoramica delle valutazioni dei bookmaker, tra favorite, possibili sorprese e incontri dal pronostico più incerto.
Schedina martedi 27 ottobre e giovedi 29 ottobre
La nona giornata di Serie A si apre con una schedina che alterna risultati sulla carta più prevedibili a possibili sorprese. In Sassuolo-Lazio il segno 2 raggiunge quota 2,09, mentre per Roma-Cagliari si prende in considerazione il pareggio, proposto fino a 5,60. Fiducia anche al Como nella trasferta contro il Torino, con il successo dei lombardi a 1,77. La schedina si completa giovedì con la vittoria interna del Frosinone contro il Lecce, quotata 1,69, e il segno X di Fiorentina-Atalanta, disponibile fino a 3,65. Cinque pronostici dalle caratteristiche differenti, tra favorite e risultati meno attesi, secondo le valutazioni degli operatori Quigioco, PerlaPlay ed Eurobet.
Schedina mercoledi 28 ottobre
La schedina dedicata alle partite di mercoledì 28 ottobre punta invece su quattro risultati potenzialmente interessanti per le rispettive valutazioni dei bookmaker. Si parte da Milan-Bologna, con il pareggio proposto fino a quota 3,90, mentre per Parma-Udinese viene considerata la vittoria dei padroni di casa, valutata 2,90. La quota più elevata riguarda Genoa-Juventus, con il successo rossoblù che raggiunge 5,20, rappresentando una delle possibili sorprese del turno. Completa la selezione Monza-Napoli, con il segno X disponibile fino a 3,90. Una combinazione che privilegia risultati meno scontati e quote elevate, da valutare considerando anche l'incertezza legata agli impegni ravvicinati del turno infrasettimanale.
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