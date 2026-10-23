Dopo la due giorni europea torna il campionato di calcio di Serie A. L'ottava giornata prende il via venerdì 23 ottobre con Torino-Monza e prosegue sabato con quattro appuntamenti che promettono spettacolo e punti pesanti per la classifica. Riflettori puntati soprattutto su Napoli-Roma, uno degli incontri più interessanti del fine settimana, mentre Cagliari-Bologna, Como-Sassuolo e Lazio-Parma completano il programma degli anticipi.

Come ogni settimana, analizziamo le sfide in calendario attraverso una comparazione delle quote proposte dai principali bookmaker, prendendo in considerazione i possibili esiti, lo stato di forma delle squadre e le indicazioni del mercato. Una panoramica delle valutazioni degli operatori per individuare le differenze più significative in vista delle partite di venerdì e sabato.

Schedina n°1

SCHEDINA n° 1 TORINO-MONZA 1 2.13 2.05 2.11 CAGLIARI-BOLOGNA X 3.00 3.00 3.05 COMO-SASSUOLO X 4.50 4.60 4.70 NAPOLI-ROMA 1 2.80 2.85 2.80 LAZIO-PARMA 1 1.40 1.38 1.41 Comparazione quota totale 0.00 0.00 0.00 Vincita potenziale scommettendo € 0.00 0.00 0.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La prima schedina dell'ottava giornata di Serie A comprende cinque incontri tra venerdì e sabato. Si parte da Torino-Monza, con il segno 1 proposto tra 2.05 e 2.13, mentre per Cagliari-Bologna e Como-Sassuolo viene preso in considerazione il pareggio, con quote rispettivamente fino a 3.05 e 4.70. Completano la selezione Napoli-Roma, con il successo dei padroni di casa quotato tra 2.80 e 2.85, e Lazio-Parma, con il segno 1 compreso tra 1.38 e 1.41.

Schedina n°2

SCHEDINA n°2 GENOA-VENEZIA 1 2.10 2.10 2.13 ATALANTA-FROSINONE 1 1,80 1.82 1.82 LECCE-JUVENTUS 2 1.42 1.43 1.45 UDINESE-MILAN 1 5.12 5.20 5.00 Comparazione quota totale 0.00 0.00 0.00 Vincita potenziale scommettendo € 0.00 0.00 0.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La seconda schedina prende in esame quattro incontri del programma domenicale. Genoa-Venezia e Atalanta-Frosinone vedono selezionato il successo delle formazioni di casa, con quote massime rispettivamente di 2.13 e 1.82. Per Lecce-Juventus viene considerato il segno 2, proposto tra 1.42 e 1.45, mentre Udinese-Milan presenta la valutazione più elevata della selezione: la vittoria dei friulani oscilla tra 5.00 e 5.20. Le differenze tra PokerStars, Eurobet e William Hill offrono un quadro delle valutazioni dei tre operatori sui possibili esiti delle gare.