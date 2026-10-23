Dagli anticipi di venerdì e sabato alle sfide di domenica: il confronto tra le quote dei principali bookmaker sulle partite dell'ottavo turno di campionato.
Inter, radar in Portogallo per la seconda squadra: dentro o fuori entro giugno. Spunta il nome di uno dei club
Dopo la due giorni europea torna il campionato di calcio di Serie A. L'ottava giornata prende il via venerdì 23 ottobre con Torino-Monza e prosegue sabato con quattro appuntamenti che promettono spettacolo e punti pesanti per la classifica. Riflettori puntati soprattutto su Napoli-Roma, uno degli incontri più interessanti del fine settimana, mentre Cagliari-Bologna, Como-Sassuolo e Lazio-Parma completano il programma degli anticipi.
Come ogni settimana, analizziamo le sfide in calendario attraverso una comparazione delle quote proposte dai principali bookmaker, prendendo in considerazione i possibili esiti, lo stato di forma delle squadre e le indicazioni del mercato. Una panoramica delle valutazioni degli operatori per individuare le differenze più significative in vista delle partite di venerdì e sabato.
Schedina n°1
La prima schedina dell'ottava giornata di Serie A comprende cinque incontri tra venerdì e sabato. Si parte da Torino-Monza, con il segno 1 proposto tra 2.05 e 2.13, mentre per Cagliari-Bologna e Como-Sassuolo viene preso in considerazione il pareggio, con quote rispettivamente fino a 3.05 e 4.70. Completano la selezione Napoli-Roma, con il successo dei padroni di casa quotato tra 2.80 e 2.85, e Lazio-Parma, con il segno 1 compreso tra 1.38 e 1.41.
Schedina n°2
La seconda schedina prende in esame quattro incontri del programma domenicale. Genoa-Venezia e Atalanta-Frosinone vedono selezionato il successo delle formazioni di casa, con quote massime rispettivamente di 2.13 e 1.82. Per Lecce-Juventus viene considerato il segno 2, proposto tra 1.42 e 1.45, mentre Udinese-Milan presenta la valutazione più elevata della selezione: la vittoria dei friulani oscilla tra 5.00 e 5.20. Le differenze tra PokerStars, Eurobet e William Hill offrono un quadro delle valutazioni dei tre operatori sui possibili esiti delle gare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA