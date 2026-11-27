La Serie A torna in campo per la 13ª giornata, in programma da venerdì 27 a lunedì 30 novembre. Il turno si apre con Venezia-Bologna e prosegue sabato con l’Inter di Chivu, che ospita il Genoa a San Siro. Tra le sfide del fine settimana anche Torino-Lazio e Como-Juventus, mentre il Napoli sarà impegnato sul campo del Sassuolo.

Un programma ricco di partite da analizzare anche in ottica scommesse: dagli esiti finali ai mercati legati ai gol, sono diverse le possibilità per comporre una multipla. Ecco la nostra schedina della 13ª giornata di Serie A, con una selezione di pronostici e quote per il weekend di campionato.

Schedina n1

SCHEDINA n1 Venezia-Bologna 1 3.16 3.10 3.15 Torino-Lazio X 3.31 3.25 3.30 Udinese-Fiorentina X 3.40 3.40 3.45 Sassuolo-Napoli 2 1.66 1.65 1.65 Comparazione quota totale 0.00 0.00 0.00 Vincita potenziale scommettendo € 0.00 0.00 0.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La prima schedina propone una combinazione che alterna una giocata più lineare a tre esiti dal profilo maggiormente rischioso. Si parte da Venezia-Bologna, con il segno 1 quotato 3.16 da PokerStars, 3.10 da Snai e 3.15 da BetFlag, mentre in Torino-Lazio la scelta ricade sul pareggio, proposto a 3.31 da PokerStars, 3.25 da Snai e 3.30 da BetFlag. Anche in Udinese-Fiorentina viene preso in considerazione il segno X, con quote di 3.40 da PokerStars e Snai e 3.45 da BetFlag. Chiude la combinazione il successo esterno del Napoli in Sassuolo-Napoli, esito indicato a 1.66 da PokerStars, 1.65 da Snai e 1.65 da BetFlag. Una schedina che abbina quindi una selezione più coperta, come il 2 del Napoli, a risultati più complessi che contribuiscono ad alzare il valore complessivo della multipla. Nel complesso si tratta di una proposta costruita su un equilibrio particolare: da una parte un favorito abbastanza chiaro come il Napoli, dall’altra due pareggi e una vittoria interna tutt’altro che scontata. Proprio i segni X di Torino-Lazio e Udinese-Fiorentina rappresentano le giocate che possono incidere maggiormente sulla resa finale della schedina, mentre Venezia-Bologna aggiunge un ulteriore elemento di difficoltà. È una combinazione che punta quindi su una lettura meno banale del turno, con un potenziale rendimento più alto ma anche con un livello di rischio inevitabilmente superiore.

Schedina n2

SCHEDINA n2 Roma-Monza 1 1.19 1.19 1.20 Como-Juventus 1 1.97 1.95 2.00 Lecce-Atalanta X 3.75 3.75 3.80 Cagliari-Milan 1 4.60 4.50 4.85 Comparazione quota totale 0.00 0.00 0.00 Vincita potenziale scommettendo € 0.00 0.00 0.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La seconda schedina si apre con il segno 1 in Roma-Monza, esito considerato il più probabile dagli operatori e quotato 1.19 da PokerStars e Snai e 1.20 da BetFlag. In Como-Juventus la scelta resta ancora sul successo interno, con il segno 1 offerto a 1.97 da PokerStars, 1.95 da Snai e 2.00 da BetFlag. A seguire troviamo il pareggio in Lecce-Atalanta, proposto a 3.75 da PokerStars e Snai e 3.80 da BetFlag, mentre in Cagliari-Milan la giocata selezionata è il successo dei sardi, quotato 4.60 da PokerStars, 4.50 da Snai e 4.85 da BetFlag. Una combinazione che alterna due esiti più prudenti a due risultati dal coefficiente sensibilmente più elevato. La struttura della seconda multipla appare quindi più aggressiva nella parte finale, dove il pareggio tra Lecce e Atalanta e soprattutto il segno 1 di Cagliari-Milan alzano in modo netto il valore della schedina. Roma-Monza rappresenta la base più solida della combinazione, mentre Como-Juventus aggiunge un livello intermedio di rischio. È una schedina pensata per chi cerca una soluzione meno conservativa, nella quale i due esiti ad alta quota diventano il vero elemento distintivo dell’intera proposta.