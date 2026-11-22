La Serie A torna protagonista dopo la sosta per le nazionali e propone uno degli appuntamenti più interessanti della dodicesima giornata. Domenica 22 novembre, alle ore 20:45, l'Inter di Cristian Chivu sarà impegnata sul campo dell'Atalanta di Maurizio Sarri, in una sfida importante per gli equilibri della classifica. I nerazzurri milanesi arrivano a Bergamo dopo il successo per 2-0 contro il Como, con l'obiettivo di dare continuità ai risultati e mantenere il passo delle dirette concorrenti nella corsa scudetto. Dall'altra parte, l'Atalanta cerca conferme dopo la vittoria sul Monza, che ha interrotto un periodo complicato. Una partita che promette intensità e occasioni, anche alla luce delle caratteristiche offensive delle due formazioni e delle difficoltà difensive mostrate dai bergamaschi in questa prima parte di stagione.

Riflettori puntati soprattutto sui possibili protagonisti offensivi, con l'Inter che dovrebbe affidarsi alla coppia formata da Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito, mentre Lautaro Martínez potrebbe trovare spazio a partita in corso dopo il recupero. Il francese, tra i giocatori più presenti nell'area avversaria in questo avvio di campionato, rappresenta uno dei principali riferimenti realizzativi della squadra di Chivu.

Atalanta-Inter, pronostico marcatore Thuram

ATALANTA-INTER, PRONOSTICO MARCATORE THURAM 1.90 PIÙ INFO 1.90 PIÙ INFO 2.18 PIÙ INFO 2.09 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 7105€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2350€ PIÙ INFO 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul 1º deposito + maxibonus fino a 10.800€ + 20 FS PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Tra i possibili protagonisti della sfida di Bergamo, Marcus Thuram rappresenta uno dei principali riferimenti offensivi dell'Inter di Cristian Chivu. L'attaccante francese può mettere in difficoltà la difesa dell'Atalanta grazie alla velocità negli attacchi alla profondità, alla capacità di muoversi tra i centrali e alla pericolosità negli ultimi metri. In una partita che potrebbe offrire spazi e occasioni da entrambe le parti, la possibilità che Thuram trovi la via della rete merita attenzione anche nella comparazione delle quote. Il gol del francese viene proposto a quota 1.90 da Better Lottomatica e Planetwin365, 2.18 da Domus Bet e 2.09 da PerlaPlay.

Atalanta-Inter, pronostico marcatore Carlos Augusto

ATALANTA-INTER PRONOSTICO MARCATORE CARLOS AUGUSTO 6.25 PIÙ INFO 6.25 PIÙ INFO 7.25 PIÙ INFO 6.40 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 7105€ PIÙ INFO 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul 1º deposito + maxibonus fino a 10.800€ + 20 FS PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Tra le opzioni meno scontate per il mercato dei marcatori trova spazio anche Carlos Augusto, giocatore capace di offrire un contributo importante sia in fase difensiva sia nelle proiezioni offensive. L'esterno brasiliano può rappresentare una soluzione interessante grazie alla capacità di accompagnare l'azione, attaccare il secondo palo e sfruttare gli spazi che potrebbero aprirsi sulle corsie laterali. Contro un'Atalanta chiamata a prestare particolare attenzione agli attaccanti nerazzurri, gli inserimenti dei giocatori provenienti dalle retrovie potrebbero diventare una risorsa aggiuntiva per la squadra di Chivu. La rete di Carlos Augusto è quotata 6.25 da Better Lottomatica e StarVegas, 7.25 da Domus Bet e 6.40 da PerlaPlay. Quote sensibilmente più elevate rispetto a quelle di Thuram, coerenti con una possibilità realizzativa meno frequente per un calciatore impiegato prevalentemente sulle corsie esterne.

Atalanta-Inter, dove vedere il match in tv

Atalanta-Inter, sfida valida per la 12ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 22 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.