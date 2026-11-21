La Serie A ricomincia dopo la sosta per le nazionali e propone subito Atalanta-Inter: la quota che riguarda il risultato esatto che vale 10 volte la posta.
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La Serie A ricomincia dopo la sosta per le nazionali e propone subito uno degli appuntamenti più interessanti della 12a giornata. Domenica 22 novembre, alle ore 20:45, l'Inter di Cristian Chivu sarà impegnata alla New Balance Arena di Bergamo contro l'Atalanta di Maurizio Sarri, in una sfida importante per gli equilibri della classifica.
I nerazzurri arrivano all'appuntamento dopo il successo contro il Como, che ha permesso di mettersi alle spalle la delusione del derby e rimanere in scia alla Lazio. Situazione differente per i bergamaschi, reduci dalla vittoria contro il Monza che ha interrotto un periodo complicato, caratterizzato da appena due punti conquistati nelle quattro giornate precedenti. L'Inter può contare su una tradizione recente particolarmente favorevole: l'Atalanta non batte i milanesi in campionato dal novembre 2018, con nove sconfitte e sei pareggi negli ultimi quindici confronti. Andiamo a vedere le quote che riguardano i risultati esatti.
La quota che vale oltre 10 volte la posta!
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L'altro risultato esatto che stuzzica
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Dove vedere Atalanta-Inter in tvAtalanta-Inter, sfida valida per la 12ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 22 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.
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