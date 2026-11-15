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La Nations League arriva al momento della verità e l'Italia di Roberto Mancini si prepara ad affrontare il Belgio nell'ultima giornata della fase a gironi. Questa sera, alle ore 20:45, gli Azzurri scenderanno in campo allo stadio Re Baldovino di Bruxelles con l'obiettivo di conquistare la qualificazione ai quarti di finale. La Nazionale arriva all'appuntamento forte del prestigioso 3-1 rifilato alla Francia a San Siro, risultato che ha portato l'Italia a quota 10 punti, in testa al girone insieme ai transalpini. Contro il Belgio, terzo a una sola lunghezza di distanza, basterà un pareggio per ottenere il passaggio del turno, mentre una vittoria garantirebbe il primo posto. I Diavoli Rossi, reduci dal successo sulla Turchia e già vittoriosi per 2-0 nella gara d'andata, sono invece obbligati a conquistare i tre punti.

Una sfida che presenta diversi motivi di interesse anche per i tifosi dell'Inter, con Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Federico Dimarco e Francesco Pio Esposito tra i protagonisti della spedizione azzurra. Riflettori puntati soprattutto su quest'ultimo, grande protagonista della vittoria contro la Francia grazie a una doppietta che ne ha confermato le qualità realizzative anche sul palcoscenico internazionale. Barella e Bastoni rappresentano due punti di riferimento dell'Italia di Mancini, mentre Dimarco può offrire soluzioni preziose sia nella costruzione del gioco sia negli ultimi metri. Il confronto con un Belgio che può contare su giocatori del calibro di De Bruyne, Doku e De Ketelaere promette una partita intensa, nella quale anche le prestazioni individuali potrebbero risultare decisive.

Belgio-Italia, marcatore Barella

BELGIO-ITALIA, MARCATORE BARELLA 7.50 PIÙ INFO 7.50 PIÙ INFO 6.10 PIÙ INFO 8.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO 7.055€ di cui 100% 1° deposito fino a 5.000€ + 2.050€ in fun bonus + 5€ scommesse sportive PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Tra i calciatori dell’Inter impegnati nella sfida tra Belgio e Italia, Nicolò Barella rappresenta uno dei profili più interessanti anche in ottica marcatori. Il centrocampista azzurro abbina inserimento, intensità e capacità di arrivare alla conclusione, caratteristiche che possono renderlo pericoloso soprattutto nelle partite ad alta intensità come quella di Bruxelles. In un match equilibrato, nel quale gli episodi possono fare la differenza, la possibilità che Barella trovi il gol merita attenzione anche sul piano delle quote. La rete di Barella è quotata 7.50 da bet365 e StarVegas, 6.10 da Vincitu e 8.00 da Eurobet. Un confronto che mostra valutazioni diverse tra gli operatori, con Eurobet che propone la quota più alta.

Belgio-Italia, assist Dimarco

BELGIO-ITALIA, ASSIST DIMARCO 3.10 PIÙ INFO 4.50 PIÙ INFO 4.50 PIÙ INFO 3.20 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO 7.055€ di cui 100% 1° deposito fino a 5.000€ + 2.050€ in fun bonus + 5€ scommesse sportive PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Un altro nome da seguire con particolare attenzione è Federico Dimarco, esterno che può incidere in modo determinante con la qualità del piede sinistro e la precisione nei cross. In una gara nella quale l’Italia cercherà di sfruttare anche le corsie laterali, il laterale nerazzurro può diventare un riferimento importante nella costruzione delle occasioni offensive. Proprio per questo il mercato assist lo vede tra i protagonisti più credibili della sfida. L’assist di Dimarco viene proposto a quota 3.10 da bet365, 4.50 da StarVegas e Vincitu, e 3.20 da Eurobet. Anche in questo caso le differenze tra i bookmaker sono evidenti, con StarVegas e Vincitu che offrono la valutazione più alta.

Belgio-Italia, le probabili formazioni

: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cyuyper; De Bruyne, Raskin, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Doku.. Van Bommel.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. CT. Mancini