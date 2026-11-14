La Nations League entra nella sua fase decisiva e per l'Italia di Roberto Mancini arriva l'ultimo ostacolo sulla strada della qualificazione ai quarti di finale. Domenica 15 novembre, alle ore 20:45, gli Azzurri saranno impegnati allo stadio Re Baldovino di Bruxelles contro il Belgio, nella sesta e ultima giornata del Gruppo A1. La Nazionale arriva all'appuntamento sulle ali dell'entusiasmo dopo il 3-1 rifilato alla Francia a San Siro, trascinata dalla doppietta di Francesco Pio Esposito e dal gol di Davide Frattesi. Un successo che ha portato l'Italia a quota 10 punti, in testa al girone insieme ai transalpini, mentre il Belgio insegue a 9. Agli Azzurri basterà un pareggio per conquistare l'accesso ai quarti, ma una vittoria garantirebbe anche il primo posto nel raggruppamento.

Il Belgio, però, non ha alcuna intenzione di recitare il ruolo di comparsa. La formazione guidata da Mark van Bommel è reduce dal successo per 2-1 in Turchia e ha già battuto l'Italia per 2-0 nella gara d'andata all'Olimpico. I Diavoli Rossi hanno bisogno dei tre punti per scavalcare gli Azzurri e punteranno sulla qualità dei propri interpreti offensivi per sfruttare il fattore campo. Si prospetta dunque una sfida aperta, con due nazionali dalle caratteristiche differenti e obiettivi importanti ancora in palio.

Belgio-Italia, pronostico 2

BELGIO ITALIA PRONOSTICO 2 3.00 PIÙ INFO 3.10 PIÙ INFO 3.06 PIÙ INFO 3.06 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO 3€ Real Bonus Gratis subito + 100% fino a 25€ sul primo Deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

L'Italia arriva alla sfida contro il Belgio con entusiasmo e fiducia, alimentati dal successo ottenuto nell'ultimo turno e dalla possibilità di chiudere il girone con un risultato di prestigio. Gli Azzurri si presentano a Bruxelles con la consapevolezza di avere qualità e organizzazione per mettere in difficoltà i Diavoli Rossi anche in trasferta. In questo senso, il segno 2 rappresenta una delle opzioni più interessanti per chi guarda al colpo esterno della Nazionale di Roberto Mancini. La vittoria dell'Italia è quotata 3.10 da William Hill, 3.06 da PokerStars e 3.06 da Stake. Un confronto che mostra valutazioni piuttosto allineate, con William Hill leggermente più alto rispetto agli altri operatori.

Belgio-Italia, pronostico OVER 2.5

BELGIO ITALIA PRONOSTICO OVER 2.5 1.60 PIÙ INFO 1.60 PIÙ INFO 1.61 PIÙ INFO 1.60 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO 3€ Real Bonus Gratis subito + 100% fino a 25€ sul primo Deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Tra i mercati più seguiti per Belgio-Italia c'è anche quello relativo al numero complessivo di reti, con l'Over 2.5 che si candida a essere una soluzione credibile. La presenza di giocatori offensivi di qualità da una parte e dall'altra, unita all'importanza della posta in palio, lascia immaginare una sfida viva e aperta, nella quale le occasioni potrebbero non mancare. L'Over 2.5 viene proposto a quota 1.60 da Snai, William Hill e Stake, mentre PokerStars lo quota 1.61. Anche in questo caso le differenze tra gli operatori sono minime, segnale di un mercato interpretato in modo molto simile dai bookmaker.

Belgio-Italia, le probabili formazioni

: Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cyuyper; De Bruyne, Raskin, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Doku.. Van Bommel.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. CT. Mancini