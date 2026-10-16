L'Inter torna a concentrarsi sul campionato dopo la sconfitta in Champions League contro il Club Brugge. Domani alle ore 18 i nerazzurri saranno impegnati al Dall'Ara contro il Bologna nella settima giornata di Serie A. Una trasferta insidiosa per la formazione di Cristian Chivu, chiamata a difendere il primato in classifica e a reagire al passo falso europeo. L'assenza di Lautaro Martinez rappresenta un ulteriore ostacolo per un attacco che dovrà trovare nuove soluzioni e chiedere gli straordinari a Thuram, Esposito e Bonny. Il Bologna, reduce dal successo sul Lecce, proverà a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà i nerazzurri. I precedenti recenti raccontano di sfide spesso equilibrate e ricche di episodi, con il 3-3 dello scorso maggio a confermare l'imprevedibilità del confronto. Ma quale potrebbe essere il risultato esatto di Bologna-Inter? Dalla vittoria di misura nerazzurra all'ipotesi di un pareggio, passando per un successo con più reti di scarto, analizziamo le valutazioni dei principali bookmaker mettendo a confronto le quote sui possibili punteggi finali.

Bologna-Inter, pronostico risultato 1-2

BOLOGNA INTER PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 1-2 7.50 PIÙ INFO 7.50 PIÙ INFO 8.54 PIÙ INFO 7.80 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Una vittoria di misura dell'Inter è tra gli scenari presi in considerazione dai bookmaker per la sfida del Dall'Ara. Il risultato esatto di 1-2 presenta quote comprese tra il 7.50 proposto da Snaisn e PokerStars e l'8.54 di Vincitu, mentre Eurobet si attesta a 7.80. Valutazioni che evidenziano alcune differenze tra gli operatori per un punteggio che vedrebbe i nerazzurri conquistare i tre punti al termine di una gara con entrambe le squadre a segno.

Bologna-Inter, pronostico risultato 1-1

BOLOGNA INTER PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 1-1 8.00 PIÙ INFO 8.00 PIÙ INFO 7.89 PIÙ INFO 7.40 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Tra le possibili alternative al successo nerazzurro trova spazio anche il pareggio per 1-1. In questo caso le quote oscillano tra il 7.40 di Eurobet e l'8.00 di Snai e PokerStars, con Vincitu che propone una valutazione di 7.89. Uno scenario che rispecchierebbe l'equilibrio della sfida, con il Bologna capace di contenere le ambizioni dell'Inter e le due formazioni a dividersi la posta in palio. Le differenze nelle valutazioni offrono così un ulteriore elemento di confronto tra i principali operatori.

Bologna-Inter, dove vedere il match in tv