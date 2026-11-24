La Champions League entra nella seconda metà della League Phase con la quinta giornata, in programma tra martedì 24 e mercoledì 25 novembre. Diciotto partite che iniziano ad assumere un peso sempre maggiore nella corsa alla qualificazione, con le grandi d'Europa chiamate a consolidare la propria posizione nelle prime otto e le squadre più attardate alla ricerca di punti preziosi per restare in corsa. Il programma propone diversi incroci di grande interesse, a cominciare da Manchester City-Napoli, Arsenal-Borussia Dortmund e Real Madrid-PSV, senza dimenticare Club Brugge-Liverpool e Lille-Bayern Monaco. Un turno che promette spettacolo e che potrebbe contribuire a ridefinire gli equilibri della classifica generale, rendendo ancora più interessante l'analisi dei possibili risultati.

Riflettori puntati naturalmente anche sulle italiane, con l'Inter di Cristian Chivu impegnata a San Siro contro lo Stoccarda, dopo il convincente successo per 3-0 sul campo del Feyenoord. Trasferta particolarmente impegnativa per il Napoli, atteso dal Manchester City all'Etihad Stadium, mentre la Roma farà visita al Paris Saint-Germain e il Como ospiterà l'AEK Atene. Tra favorite chiamate a rispettare i pronostici, confronti equilibrati e possibili sorprese, la quinta giornata offre numerosi spunti per costruire le combinazioni del turno europeo. Nella nostra schedina Champions League analizziamo alcune delle sfide più interessanti, confrontando le quote dei principali operatori e valutando i possibili esiti sulla base del rendimento recente, del fattore campo e delle caratteristiche delle squadre protagoniste.

Schedina n°1

SCHEDINA n°1 GALATASARAY-ASTON VILLA 2 2.25 2.15 2.20 MAN CITY-NAPOLI 1 1.27 1.28 1.28 COMO-AEK 1 1.27 1.25 1.27 ARSENAL-BORUSSIA D X 4.90 4.60 4.65 Comparazione quota totale 0.00 0.00 0.00 Vincita potenziale scommettendo € 0.00 0.00 0.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La prima schedina dedicata alla quinta giornata di Champions League propone una combinazione di quattro partite con profili differenti. Si parte da Galatasaray-Aston Villa, con il segno 2 offerto a 2.25 da StarVegas, 2.15 da Eurobet e 2.20 da Planetwin365, una scelta che punta sul colpo esterno degli inglesi. Più basse invece le quote per Manchester City-Napoli, dove il segno 1 è valutato 1.27 da StarVegas, 1.28 da Eurobet e 1.28 da Planetwin365, a conferma del favore del pronostico per la squadra di casa. Anche in Como-AEK la selezione cade sul successo interno, con il segno 1 proposto a 1.27 da StarVegas, 1.25 da Eurobet e 1.27 da Planetwin365. Chiude la schedina il pareggio in Arsenal-Borussia Dortmund, esito più rischioso ma anche più remunerativo, quotato 4.90 da StarVegas, 4.60 da Eurobet e 4.65 da Planetwin365.

Schedina n°2

SCHEDINA n°2 PSG-ROMA 1 1.42 1.42 1.42 SPORTING LISBONA-MANCHESTER UTD 1 2.45 2.45 2.45 LILLE-BAYERN MONACO X 4.30 4.00 4.10 CLUB BRUGES-LIVERPOOL 2 1.67 1.62 1.63 Comparazione quota totale 0.00 0.00 0.00 Vincita potenziale scommettendo € 0.00 0.00 0.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La seconda schedina si apre con un pronostico piuttosto netto in PSG-Roma, dove il segno 1 viene proposto a 1.42 da StarVegas, Eurobet e Planetwin365. Più equilibrata la lettura di Sporting Lisbona-Manchester United, ma la scelta ricade ancora sul successo interno, quotato 2.45 da tutti e tre gli operatori. In Lille-Bayern Monaco trova spazio il pareggio, offerto a 4.30 da StarVegas, 4.00 da Eurobet e 4.10 da Planetwin365, mentre in Club Bruges-Liverpool il segno 2 completa la combinazione con quote di 1.67 da StarVegas, 1.62 da Eurobet e 1.63 da Planetwin365.