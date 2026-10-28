GUARRO e PACE EP32: Venezia-Inter, riposa Akanji. Esposito non sta benissimo: la probabile formazione

Chi può lasciare il segno? La sfida tra lagunari e nerazzurri offre diversi spunti anche sul fronte dei possibili marcatori. Al di là del risultato finale, l'attenzione si concentra sugli uomini offensivi che potrebbero risultare decisivi, tra attaccanti chiamati a finalizzare la manovra, centrocampisti abili negli inserimenti e possibili protagonisti a sorpresa sui piazzati.

L'Inter punta sulla qualità del proprio reparto avanzato per scardinare la difesa del Venezia, ma nella valutazione delle quote marcatori entrano in gioco anche il minutaggio previsto, le caratteristiche tattiche della partita e la capacità dei singoli di rendersi pericolosi in area. Analizziamo le principali opzioni offerte dai bookmaker, mettendo a confronto le quote dei possibili uomini-gol di Venezia-Inter alla ricerca delle soluzioni più interessanti.

Venezia-Inter, probabile marcatore Bonny

VENEZIA INTER PROBABILE MARCATORE BONNY 1.80 PIÙ INFO 2.27 PIÙ INFO 1.80 PIÙ INFO 2.20 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Tra i nomi da seguire in ottica marcatori per Venezia-Inter c'è Ange-Yoan Bonny, attaccante capace di sfruttare gli spazi e rendersi pericoloso negli ultimi metri. La sua presenza in area e la capacità di attaccare la profondità rappresentano caratteristiche interessanti per una partita nella quale i nerazzurri potrebbero creare diverse occasioni. Sul fronte delle quote, Snai e PokerStars propongono il gol di Bonny a 1.80, mentre Admiral Bet sale a 2.20. La valutazione più alta è quella di William Hill, che offre il possibile marcatore a 2.27.

Venezia-Inter, probabile marcatore Bisseck

VENEZIA INTER PROBABILE MARCATORE BISSECK 9.00 PIÙ INFO 8.00 PIÙ INFO 9.00 PIÙ INFO 7.50 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Un'alternativa dalle quote decisamente più elevate è rappresentata da Yann Bisseck, difensore che può diventare pericoloso soprattutto sui calci piazzati grazie alla sua struttura fisica e alla capacità di inserirsi nell'area avversaria. Un'eventuale rete del centrale nerazzurro rappresenterebbe uno scenario meno probabile rispetto a quello degli attaccanti, ma con una remunerazione potenziale superiore. Snai e PokerStars quotano il gol di Bisseck a 9.00, mentre William Hill propone 8.00 e Admiral Bet si ferma a 7.50. Una differenza che rende particolarmente significativo il confronto tra le diverse lavagne.

Venezia-Inter, dove vedere il match

Venezia-Inter, sfida valida per la 9ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà oggi 28 ottobre alle 18:30 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.