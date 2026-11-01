GUARRO e PACE EP34: Chivu ha detto una cosa da brividi. Barella non può diventare una tassa

Il derby lascia ferite aperte, ma il calendario non concede all'Inter il tempo di leccarsele. Dopo il pesante 3-1 incassato contro il Milan, la squadra di Cristian Chivu è chiamata a rialzare immediatamente la testa in Champions League. Martedì 3 novembre, alle ore 21, i nerazzurri saranno di scena al De Kuip di Rotterdam per affrontare il Feyenoord nella quarta giornata della fase campionato. Una sfida delicata, anche alla luce del percorso europeo dell'Inter, che dopo le sconfitte contro Real Madrid e Club Brugge ha trovato i primi tre punti soltanto nell'ultimo turno contro lo Shakhtar Donetsk. Serve continuità in Europa, soprattutto per non complicare ulteriormente la corsa alla qualificazione.

Dall'altra parte ci sarà un Feyenoord dal doppio volto. Gli olandesi, protagonisti di un ottimo avvio in Eredivisie, dove guidano la classifica senza sconfitte, hanno incontrato maggiori difficoltà in Champions League. La formazione allenata da Giovanni van Bronckhorst ha raccolto appena tre punti nelle prime tre giornate: pesante il 5-1 subito all'esordio contro il Barcellona, seguito dal successo casalingo per 3-2 contro il Como e dalla sconfitta per 1-0 sul campo del Betis. Quattro gol realizzati e otto subiti raccontano una squadra capace di creare pericoli, ma anche di concedere parecchio agli avversari. L'Inter parte con l'obiettivo di riscattare il derby, ma il fattore De Kuip e le incognite difensive di entrambe le formazioni rendono particolarmente interessante l'analisi delle quote e dei possibili esiti della sfida.

Feyenoord-Inter, pronostico 2

FEYENOORD INTER PRONOSTICO 2 1.75 PIÙ INFO 1.75 PIÙ INFO 1.76 PIÙ INFO 1.77 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dopo lo scivolone nel derby, l'Inter cerca una risposta immediata sul palcoscenico europeo. La trasferta di Rotterdam rappresenta un banco di prova importante per la squadra di Chivu, chiamata a dare continuità alla vittoria ottenuta contro lo Shakhtar Donetsk. Il Feyenoord, ancora imbattuto in Eredivisie, ha invece mostrato maggiori difficoltà in Champions League, raccogliendo tre punti nelle prime tre giornate. Il successo esterno dell'Inter, segno 2, viene proposto a quota 1.75 da StarVegas e Betsson, 1.76 da Netwin e 1.77 da Vincitu. Un mercato che riflette il maggiore credito accordato ai nerazzurri, pur considerando le insidie della trasferta al De Kuip.

Feyenord-Inter, pronostico OVER 2.5

FEYENOORD INTER PRONOSTICO OVER 2.5 1.37 PIÙ INFO 1.38 PIÙ INFO 1.40 PIÙ INFO 1.39 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La possibilità di assistere a una partita con almeno tre reti trova spazio nell'analisi delle quote. Il Feyenoord ha incassato otto gol nelle prime tre partite di Champions League, mentre l'Inter ha mostrato qualche fragilità difensiva, come confermato dalle tre reti subite nel derby. Anche il confronto tra le caratteristiche offensive delle due formazioni lascia aperta l'ipotesi di una gara ricca di occasioni. L'Over 2.5 è quotato 1.37 da StarVegas, 1.38 da Betsson, 1.39 da Vincitu e 1.40 da Netwin. Le valutazioni degli operatori evidenziano come una partita con almeno tre gol complessivi sia considerata uno degli scenari possibili della sfida.

Feyenoord-Inter, dove vedere il match in tv

Feyenoord-Inter, gara valida per la quarta giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, si disputerà martedì 3 novembre alle 21:00 allo Stadion Feijenoord 'De Kuip' e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.