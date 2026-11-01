Dopo il ko nel derby, i nerazzurri cercano il riscatto a Rotterdam. Le quote sulla vittoria dell'Inter e sui gol della sfida.
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Il derby lascia ferite aperte, ma il calendario non concede all'Inter il tempo di leccarsele. Dopo il pesante 3-1 incassato contro il Milan, la squadra di Cristian Chivu è chiamata a rialzare immediatamente la testa in Champions League. Martedì 3 novembre, alle ore 21, i nerazzurri saranno di scena al De Kuip di Rotterdam per affrontare il Feyenoord nella quarta giornata della fase campionato. Una sfida delicata, anche alla luce del percorso europeo dell'Inter, che dopo le sconfitte contro Real Madrid e Club Brugge ha trovato i primi tre punti soltanto nell'ultimo turno contro lo Shakhtar Donetsk. Serve continuità in Europa, soprattutto per non complicare ulteriormente la corsa alla qualificazione.
Dall'altra parte ci sarà un Feyenoord dal doppio volto. Gli olandesi, protagonisti di un ottimo avvio in Eredivisie, dove guidano la classifica senza sconfitte, hanno incontrato maggiori difficoltà in Champions League. La formazione allenata da Giovanni van Bronckhorst ha raccolto appena tre punti nelle prime tre giornate: pesante il 5-1 subito all'esordio contro il Barcellona, seguito dal successo casalingo per 3-2 contro il Como e dalla sconfitta per 1-0 sul campo del Betis. Quattro gol realizzati e otto subiti raccontano una squadra capace di creare pericoli, ma anche di concedere parecchio agli avversari. L'Inter parte con l'obiettivo di riscattare il derby, ma il fattore De Kuip e le incognite difensive di entrambe le formazioni rendono particolarmente interessante l'analisi delle quote e dei possibili esiti della sfida.
Feyenoord-Inter, pronostico 2
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Dopo lo scivolone nel derby, l'Inter cerca una risposta immediata sul palcoscenico europeo. La trasferta di Rotterdam rappresenta un banco di prova importante per la squadra di Chivu, chiamata a dare continuità alla vittoria ottenuta contro lo Shakhtar Donetsk. Il Feyenoord, ancora imbattuto in Eredivisie, ha invece mostrato maggiori difficoltà in Champions League, raccogliendo tre punti nelle prime tre giornate. Il successo esterno dell'Inter, segno 2, viene proposto a quota 1.75 da StarVegas e Betsson, 1.76 da Netwin e 1.77 da Vincitu. Un mercato che riflette il maggiore credito accordato ai nerazzurri, pur considerando le insidie della trasferta al De Kuip.
Feyenord-Inter, pronostico OVER 2.5
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La possibilità di assistere a una partita con almeno tre reti trova spazio nell'analisi delle quote. Il Feyenoord ha incassato otto gol nelle prime tre partite di Champions League, mentre l'Inter ha mostrato qualche fragilità difensiva, come confermato dalle tre reti subite nel derby. Anche il confronto tra le caratteristiche offensive delle due formazioni lascia aperta l'ipotesi di una gara ricca di occasioni. L'Over 2.5 è quotato 1.37 da StarVegas, 1.38 da Betsson, 1.39 da Vincitu e 1.40 da Netwin. Le valutazioni degli operatori evidenziano come una partita con almeno tre gol complessivi sia considerata uno degli scenari possibili della sfida.
Feyenoord-Inter, dove vedere il match in tv
Feyenoord-Inter, gara valida per la quarta giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, si disputerà martedì 3 novembre alle 21:00 allo Stadion Feijenoord 'De Kuip' e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.
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