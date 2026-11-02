La sconfitta nel derby contro il Milan ha lasciato più di qualche interrogativo in casa Inter, soprattutto per la facilità con cui la squadra di Cristian Chivu ha concesso occasioni agli avversari. La Champions League offre subito ai nerazzurri l'opportunità di ripartire voltando pagina, ma la trasferta sul campo del Feyenoord nasconde diverse insidie. Gli olandesi hanno raccolto appena tre punti nelle prime tre giornate europee, subendo otto reti e mostrando evidenti difficoltà nella fase difensiva. Numeri che aprono scenari interessanti anche in ottica pronostico sul risultato esatto di Feyenoord-Inter, con la formazione milanese chiamata a ritrovare solidità senza rinunciare alla propria pericolosità offensiva.

Feyenoord-Inter, pronostico risultato esatto 1-2

Feyenoord-Inter, pronostico risultato esatto 1-2 8.50 PIÙ INFO 8.50 PIÙ INFO 8.54 PIÙ INFO 8.50 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO fino a 3015€ + 30 Free Spins PIÙ INFO 5000€ Salva il Bottino + 100€ sul 1º deposito PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Feyenoord-Inter, pronostico risultato esatto 0-2

Feyenoord-Inter, pronostico risultato esatto 0-2 12.00 PIÙ INFO 12.00 PIÙ INFO 13.00 PIÙ INFO 12.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO fino a 3015€ + 30 Free Spins PIÙ INFO 5000€ Salva il Bottino + 100€ sul 1º deposito PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Feyenoord-Inter, dove vedere il match

Una vittoria nerazzurra di misura, con entrambe le squadre a segno, rappresenta una delle ipotesi più interessanti per la sfida di Rotterdam. Il Feyenoord ha dimostrato di poter essere pericoloso davanti al proprio pubblico, ma ha anche evidenziato difficoltà nel contenere gli attacchi avversari. L'Inter, reduce dal pesante 3-1 incassato contro il Milan, dovrà ritrovare equilibrio senza perdere incisività offensiva.Uno scenario che consentirebbe alla formazione di Chivu di conquistare tre punti importanti, pur concedendo almeno una rete agli olandesi.Un'altra possibilità è rappresentata dallo, punteggio che presupporrebbe una prestazione più convincente dei nerazzurri soprattutto sul piano della tenuta difensiva. Le difficoltà mostrate dal Feyenoord nelle prime tre giornate europee potrebbero favorire una squadra che dispone di maggiore esperienza internazionale e qualità nei singoli. Per Chivu sarebbe anche un segnale importante dopo le incertezze emerse nel derby: vincere senza subire gol significherebbe ritrovare quelle certezze necessarie per affrontare i prossimi impegni.

Feyenoord-Inter, gara valida per la quarta giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, si disputerà martedì 3 novembre alle 21:00 allo Stadion Feijenoord 'De Kuip' e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.