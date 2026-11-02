Queste le ultime secondo Sky Sport per la gara contro gli olandesi

Andrea Della Sala
inter

VIDEO FCIN1908 / Il riscaldamento dei nerazzurri alla vigilia di Feyenoord-Inter

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Dopo la sconfitta nel derby, l'Inter ripartirà dal Feyenoord in Champions League. La squadra di Chivu deve ottenere i tre punti per continuare a inseguire il passaggio al prossimo turno. Queste le ultime secondo Sky Sport:

chivu
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Bastoni squalificato, Carlos Augusto scalpita per una maglia da titolare. Rientrerà Dimarco, in mezzo al campo Zielinski e Mkhitaryan dovrebbero prendersi una maglia da titolare. Davanti assieme a Thuram, Pio esposito è favorito su bonny per una maglia da titolare.

Dimarco

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