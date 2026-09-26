La Nations League propone una sfida di grande prestigio: confronto tra le quote dei principali operatori e attenzione ai giocatori dell’Inter coinvolti.

Giovanni Montopoli
real inter madrid lautaro mani nei capelli (1)

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La Nations League riparte subito con una sfida dal grande fascino: Inghilterra e Spagna si affrontano a Wembley in uno degli appuntamenti più interessanti della prima giornata della competizione. Due Nazionali ricche di talento e alternative, pronte a misurarsi in una partita che offre diversi spunti anche in ottica pronostico e comparazione quote. In casa Inter l’attenzione è rivolta soprattutto a Josep Martinez, convocato dalla Spagna per questa lunga finestra internazionale. Il portiere nerazzurro farà parte del gruppo di Luis de la Fuente nella trasferta londinese e il suo nome rappresenta inevitabilmente uno dei punti di osservazione per i tifosi interisti. Vediamo allora cosa propone il mercato per Inghilterra-Spagna, confrontando le principali quote e concentrandoci anche sulle opzioni legate ai protagonisti della sfida.

inghilterra spagna nation league

Inghilterra-Spagna, pronostico 1

INGHILTERRA SPAGNA PRONOSTICO 1
StarVegas
3.05
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PokerStars
3.16
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Admiral Bet
3.05
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Vincitu
3.05
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Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

StarVegas
50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS
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PokerStars
100% 1ª ricarica fino a 100€
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Admiral Bet
fino a 7000€ + 1000 Free Spins
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Vincitu
10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Il successo dell’Inghilterra rappresenta una delle opzioni più interessanti nel confronto tra gli operatori presi in esame. PokerStars propone la quota più alta a 3.16, mentre StarVegas, Admiral Bet e Vincitu si attestano tutte a 3.05. Il divario è contenuto, ma evidenzia comunque una valutazione leggermente più favorevole da parte di PokerStars per chi prende in considerazione il segno 1.

Inghilterra-Spagna, pronostico 2

INGHILTERRA SPAGNA PRONOSTICO 2
StarVegas
2.30
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PokerStars
2.28
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Admiral Bet
2.30
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Vincitu
2.30
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StarVegas
50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS
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100% 1ª ricarica fino a 100€
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Admiral Bet
fino a 7000€ + 1000 Free Spins
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Vincitu
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Per il successo della Spagna le valutazioni dei bookmaker risultano molto vicine. StarVegas, Admiral Bet e Vincitu propongono il segno 2 a quota 2.30, mentre PokerStars si ferma leggermente più in basso a 2.28. Una differenza minima, che conferma come gli operatori abbiano una lettura sostanzialmente uniforme sulle possibilità della formazione spagnola nella sfida contro l’Inghilterra.

Inghilterra-Spagna, dove vedere la sfida in tv

Inghilterra-Spagna sarà trasmessa in diretta su NOW, Italia 1 e Sky Sport. Per seguire il match su NOW, è possibile accedere tramite il link dedicato. Italia 1 trasmetterà la partita in chiaro, mentre Sky Sport garantirà la copertura completa per gli abbonati.

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