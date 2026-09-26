La Nations League propone una sfida di grande prestigio: confronto tra le quote dei principali operatori e attenzione ai giocatori dell’Inter coinvolti.
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La Nations League riparte subito con una sfida dal grande fascino: Inghilterra e Spagna si affrontano a Wembley in uno degli appuntamenti più interessanti della prima giornata della competizione. Due Nazionali ricche di talento e alternative, pronte a misurarsi in una partita che offre diversi spunti anche in ottica pronostico e comparazione quote. In casa Inter l’attenzione è rivolta soprattutto a Josep Martinez, convocato dalla Spagna per questa lunga finestra internazionale. Il portiere nerazzurro farà parte del gruppo di Luis de la Fuente nella trasferta londinese e il suo nome rappresenta inevitabilmente uno dei punti di osservazione per i tifosi interisti. Vediamo allora cosa propone il mercato per Inghilterra-Spagna, confrontando le principali quote e concentrandoci anche sulle opzioni legate ai protagonisti della sfida.
Inghilterra-Spagna, pronostico 1
Maggiori informazioni sui bonus
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Inghilterra-Spagna, pronostico 2
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Inghilterra-Spagna, dove vedere la sfida in tvInghilterra-Spagna sarà trasmessa in diretta su NOW, Italia 1 e Sky Sport. Per seguire il match su NOW, è possibile accedere tramite il link dedicato. Italia 1 trasmetterà la partita in chiaro, mentre Sky Sport garantirà la copertura completa per gli abbonati.
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