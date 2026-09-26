La Nations League riparte subito con una sfida dal grande fascino: Inghilterra e Spagna si affrontano a Wembley in uno degli appuntamenti più interessanti della prima giornata della competizione. Due Nazionali ricche di talento e alternative, pronte a misurarsi in una partita che offre diversi spunti anche in ottica pronostico e comparazione quote. In casa Inter l’attenzione è rivolta soprattutto a Josep Martinez, convocato dalla Spagna per questa lunga finestra internazionale. Il portiere nerazzurro farà parte del gruppo di Luis de la Fuente nella trasferta londinese e il suo nome rappresenta inevitabilmente uno dei punti di osservazione per i tifosi interisti. Vediamo allora cosa propone il mercato per Inghilterra-Spagna, confrontando le principali quote e concentrandoci anche sulle opzioni legate ai protagonisti della sfida.

Inghilterra-Spagna, pronostico 1

INGHILTERRA SPAGNA PRONOSTICO 1 3.05 PIÙ INFO 3.16 PIÙ INFO 3.05 PIÙ INFO 3.05 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Inghilterra-Spagna, pronostico 2

INGHILTERRA SPAGNA PRONOSTICO 2 2.30 PIÙ INFO 2.28 PIÙ INFO 2.30 PIÙ INFO 2.30 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Inghilterra-Spagna, dove vedere la sfida in tv

Il successo dell’Inghilterra rappresenta una delle opzioni più interessanti nel confronto tra gli operatori presi in esame., mentresi attestano tutte a. Il divario è contenuto, ma evidenzia comunque una valutazione leggermente più favorevole da parte di PokerStars per chi prende in considerazione il segnoPer il successo dellale valutazioni dei bookmaker risultano molto vicine.propongono il segno, mentresi ferma leggermente più in basso a. Una differenza minima, che conferma come gli operatori abbiano una lettura sostanzialmente uniforme sulle possibilità della formazione spagnola nella sfida contro l’Inghilterra.Inghilterra-Spagna sarà trasmessa in diretta su NOW, Italia 1 e Sky Sport. Per seguire il match su NOW, è possibile accedere tramite il link dedicato. Italia 1 trasmetterà la partita in chiaro, mentre Sky Sport garantirà la copertura completa per gli abbonati.