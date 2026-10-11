La Scala del calcio torna ad illuminarsi per le serate europee. La Champions League torna al Meazza e l’Inter di Cristian Chivu è chiamata a conquistare i primi punti del proprio cammino europeo contro il Club Brugge nella seconda giornata della leafue phase, con l’obiettivo di riscattare la sconfitta dell’esordio contro il Real Madrid. Sulla carta il confronto sembra pendere dalla parte dei padroni di casa, ma la formazione belga rappresenta un avversario da non sottovalutare, soprattutto per la qualità del suo gioco offensivo. Anche le valutazioni dei bookmaker indicano l’Inter come favorita: analizziamo nel dettaglio le quote proposte dai principali operatori, mettendo a confronto le valutazioni sui possibili esiti della sfida.

Inter-Club Brugge, pronostico 1

INTER-CLUB BRUGGE PRONOSTICO 1 1.26 PIÙ INFO 1.25 PIÙ INFO 1.25 PIÙ INFO 1.25 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

L’Inter parte con i favori del pronostico nella sfida di Champions League contro il Club Brugge. Il fattore San Siro e il divario tecnico tra le due formazioni si riflettono nelle valutazioni dei principali operatori, sostanzialmente allineati sull’esito finale. La vittoria nerazzurra è proposta a 1.26 da William Hill, mentre Eurobet, PokerStars e StarVegas fissano tutti la quota a 1.25. Una forbice estremamente ridotta che evidenzia come il successo della squadra di Chivu sia considerato lo scenario più probabile, pur senza escludere le incognite legate a una competizione europea.

Inter-Club Brugge, pronostico OVER 3.5

INTER-CLUB BRUGGE PRONOSTICO OVER 3.5 2.09 PIÙ INFO 2.00 PIÙ INFO 2.00 PIÙ INFO 2.05 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Più articolato il quadro relativo al numero complessivo di reti, con particolare riferimento all’Over 3.5, esito che richiede almeno quattro gol nell’arco dei novanta minuti. La quota più alta tra quelle analizzate è proposta da William Hill a 2.09, seguita da Eurobet a 2.05, mentre PokerStars e StarVegas si attestano entrambe a 2.00. Le valutazioni lasciano spazio all’ipotesi di una partita ricca di occasioni, pur considerando un totale di almeno quattro reti meno probabile rispetto a un incontro con un numero inferiore di gol.

Inter-Club Brugge, dove vedere la sfida in tv

Inter-Club Brugge, gara valida per la seconda giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, si disputerà martedì 13 ottobre alle 21:00 a San Siro e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.