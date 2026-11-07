Dopo gli impegni in Champions League, si torna in campo in Serie A per l'11a giornata in programma prima della sosta nazionali. L'Inter ha subito il ko nel derby nell'ultimo turno di campionato ma ha poi vinto in Champions per 3-0 sul campo del Feyenoord. Il Como invece è reduce da 6 vittorie consecutive, l'ultima è stata la clamorosa manifestazione di forza per 9-1 in trasferta contro il Lens. C'è grande attesa per il match di San Siro: i nerazzurri sono secondi a 25 punti, i lariani invece quarti a 23 punti. Ecco le quote più interessanti che riguardano la sfida tra Inter e Como in programma domenica alle ore 18.

Pioggia di gol con pareggio?

INTER-COMO, RISULTATO ESATTO 2-2 12.00 PIÙ INFO 11.5 PIÙ INFO 13.00 PIÙ INFO 12.30 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO fino a 3015€ + 30 Free Spins PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La quota che stuzzica

INTER-COMO, RISULTATO ESATTO 3-1 13.30 PIÙ INFO 13.50 PIÙ INFO 13.00 PIÙ INFO 12.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto 1450€ di cui 600€ senza deposito. PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO 3€ Real Bonus Gratis subito + 100% fino a 25€ sul primo Deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Inter-Como in tv

Ci sono stati parecchi gol nei precedenti tra Inter e Como degli ultimi anni: 20 reti in 6 partite, una media di oltre 3 gol a gara (tenendo conto che in Coppa Italia c'è stato uno 0-0). Stuzzica per questo il risultato esatto 2-2, il Como solo una volta ha strappato un pari coi nerazzurri da quando è tornato in Serie A. Si parte da quota 11.50 su Bwin, il 2-2 paga 12.00 su Snai e 12.30 su Vincitu. Ma la quota più alta è il 13.00 di Netwin.Da quando il Como è tornato in Serie A con Fabregas, l'Inter non ha mai perso negli scontri diretti: 5 vittorie nerazzurre e un pareggio appunto. Stuzzica e non poco la quota del 3-1 per i nerazzurri di Cristian Chivu, che ritroverebbero subito la vittoria dopo il ko nel derby (proprio con il medesimo risultato). Parte da quota 12.00 su Stake, la quota arriva a 13.00 su PokerStars e 13.30 su Quigioco. Ma ancora più alta è su Netwin: lo stesso risultato arriva a 13.50.Inter-Como, sfida valida per la 11ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 8 novembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime notizie da San Siro in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Como sarà in diretta dalle ore 16:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 17:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.