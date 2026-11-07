L'Inter dopo il 3-0 al Feyenoord in Champions ospita il Como, reduce dal clamoroso 9-1 al Lens: le quote per il match di San Siro.
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Dopo gli impegni in Champions League, si torna in campo in Serie A per l'11a giornata in programma prima della sosta nazionali. L'Inter ha subito il ko nel derby nell'ultimo turno di campionato ma ha poi vinto in Champions per 3-0 sul campo del Feyenoord. Il Como invece è reduce da 6 vittorie consecutive, l'ultima è stata la clamorosa manifestazione di forza per 9-1 in trasferta contro il Lens. C'è grande attesa per il match di San Siro: i nerazzurri sono secondi a 25 punti, i lariani invece quarti a 23 punti. Ecco le quote più interessanti che riguardano la sfida tra Inter e Como in programma domenica alle ore 18.
Pioggia di gol con pareggio?
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La quota che stuzzica
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Dove vedere Inter-Como in tvInter-Como, sfida valida per la 11ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 8 novembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime notizie da San Siro in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Como sarà in diretta dalle ore 16:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 17:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
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