L'Inter torna a San Siro per affrontare la Fiorentina nell'ottava giornata di Serie A, in programma domenica 25 ottobre alle 12:30. La squadra di Cristian Chivu cerca continuità in campionato contro una formazione viola chiamata a riscattare le ultime difficoltà. Tra i temi più interessanti della sfida c'è quello dei possibili marcatori, con diverse soluzioni offensive che potrebbero incidere sull'andamento dell'incontro. L'assenza di Lautaro Martinez accende i riflettori su Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito, mentre Hakan Calhanoglu rappresenta un'altra possibile soluzione per trovare la via del gol. Sul fronte viola, attenzione agli inserimenti di Mastantuono e alle alternative offensive a disposizione di Vanoli. Ma quali sono i giocatori maggiormente accreditati per andare a segno? Analizziamo le valutazioni dei principali bookmaker, mettendo a confronto le quote relative ai possibili marcatori di Inter-Fiorentina e le differenze tra gli operatori.

Inter-Fiorentina, marcatore Calhanoglu

INTER FIORENTINA, PRONOSTICO MARCATORE CALHANOGLU 2.80 PIÙ INFO 2.95 PIÙ INFO 3.25 PIÙ INFO 3.05 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 7105€ PIÙ INFO 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul 1º deposito + maxibonus fino a 10.800€ + 20 FS PIÙ INFO 50€ senza deposito + 50€ cashback PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Le quote relative ai possibili marcatori di Inter-Fiorentina offrono diversi spunti di confronto tra gli operatori. Tra i nomi presi in esame figura Hakan Calhanoglu che nella Fiorentina trova la sua vittima preferita. Le valutazioni del gol del centrocampista turco oscillano tra il 2,80 di Better Lottomatica e il 3,25 di Domus Bet. StarVegas propone una quota di 2,95, mentre StarCasinò si attesta a 3,05. Differenze che evidenziano le diverse valutazioni dei bookmaker sulla possibilità che il centrocampista nerazzurro trovi la via della rete.

Inter-Fiorentina, marcatore Mastantuono

INTER-FIORENTINA, PRONOSTICO MARCATORE MASTANTUONO 4.70 PIÙ INFO 4.50 PIÙ INFO 5,20 PIÙ INFO 4.70 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 7105€ PIÙ INFO 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul 1º deposito + maxibonus fino a 10.800€ + 20 FS PIÙ INFO 50€ senza deposito + 50€ cashback PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La comparazione prende in considerazione anche Franco Mastantuono, il cui eventuale gol presenta quote più elevate. Si parte dal 4,50 di StarVegas, passando per il 4,70 proposto da Better Lottomatica e StarCasinò, fino al 5,20 di Domus Bet. Il confronto mette in evidenza una diversa valutazione delle probabilità associate ai due calciatori, offrendo un quadro delle quotazioni disponibili al momento della rilevazione, soggette a possibili variazioni.

Inter-Fiorentina, dove vedere il match in tv

Inter-Fiorentina, sfida valida per la 8ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 25 ottobre alle 12:30 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.