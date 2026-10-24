Le valutazioni dei principali bookmaker sui due possibili risultati della sfida di San Siro.
VIDEO / Inter-Fiorentina, ecco le quote dei bookmaker per la sfida di San Siro
Inter e Fiorentina si preparano a scendere in campo a San Siro per una sfida che promette spunti interessanti sul fronte dei pronostici. I nerazzurri cercheranno di sfruttare il fattore campo per conquistare tre punti importanti in campionato, mentre la formazione viola proverà a mettere in difficoltà la squadra di Cristian Chivu. Al di là dell'esito finale, uno degli aspetti più interessanti riguarda il possibile risultato esatto, con i bookmaker che propongono diverse valutazioni sui punteggi più probabili.
Inter-Fiorentina, pronostico risultato esatto 3-1
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
La sfida tra Inter e Fiorentina offre diversi spunti di analisi anche per quanto riguarda il mercato del risultato esatto. Tra le ipotesi prese in considerazione figura il 3-1 a favore dei nerazzurri, con quote che oscillano dal 9,75 di StarVegas al 11,00 di Domus Bet. Planetwin365 propone una valutazione di 10,00, mentre StarCasinò si attesta a 9,80. Le differenze tra gli operatori evidenziano valutazioni non del tutto uniformi su uno scenario che prevede una vittoria dell'Inter con entrambe le squadre a segno.
Inter-Fiorentina, pronostico risultato esatto 1-1
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
Un'altra possibilità analizzata è quella del pareggio per 1-1, risultato per il quale le quotazioni partono dal 9,50 di Planetwin365 e raggiungono l'11,00 di Domus Bet. Nel mezzo si collocano StarCasinò, con una quota di 10,00, e StarVegas, che propone 10,25. Il confronto tra i due risultati esatti permette di osservare come cambiano le valutazioni dei bookmaker a seconda dell'esito ipotizzato, offrendo una panoramica delle quote disponibili al momento della rilevazione, soggette a successive variazioni.
Inter-Fiorentina, dove vedere la sfida in tvInter-Fiorentina, sfida valida per la 8ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 25 ottobre alle 12:30 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.
© RIPRODUZIONE RISERVATA