Inter e Fiorentina si preparano a scendere in campo a San Siro per una sfida che promette spunti interessanti sul fronte dei pronostici. I nerazzurri cercheranno di sfruttare il fattore campo per conquistare tre punti importanti in campionato, mentre la formazione viola proverà a mettere in difficoltà la squadra di Cristian Chivu. Al di là dell'esito finale, uno degli aspetti più interessanti riguarda il possibile risultato esatto, con i bookmaker che propongono diverse valutazioni sui punteggi più probabili.

Inter-Fiorentina, pronostico risultato esatto 3-1

INTER FIORENTINA PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 3-1 10.00 PIÙ INFO 9.75 PIÙ INFO 11.00 PIÙ INFO 9.80 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 2350€ PIÙ INFO 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul 1º deposito + maxibonus fino a 10.800€ + 20 FS PIÙ INFO 50€ senza deposito + 50€ cashback PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La sfida tra Inter e Fiorentina offre diversi spunti di analisi anche per quanto riguarda il mercato del risultato esatto. Tra le ipotesi prese in considerazione figura il 3-1 a favore dei nerazzurri, con quote che oscillano dal 9,75 di StarVegas al 11,00 di Domus Bet. Planetwin365 propone una valutazione di 10,00, mentre StarCasinò si attesta a 9,80. Le differenze tra gli operatori evidenziano valutazioni non del tutto uniformi su uno scenario che prevede una vittoria dell'Inter con entrambe le squadre a segno.

Inter-Fiorentina, pronostico risultato esatto 1-1

INTER-FIORENTINA, PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 1-1 9.50 PIÙ INFO 10.25 PIÙ INFO 11.00 PIÙ INFO 10.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 2350€ PIÙ INFO 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul 1º deposito + maxibonus fino a 10.800€ + 20 FS PIÙ INFO 50€ senza deposito + 50€ cashback PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Un'altra possibilità analizzata è quella del pareggio per 1-1, risultato per il quale le quotazioni partono dal 9,50 di Planetwin365 e raggiungono l'11,00 di Domus Bet. Nel mezzo si collocano StarCasinò, con una quota di 10,00, e StarVegas, che propone 10,25. Il confronto tra i due risultati esatti permette di osservare come cambiano le valutazioni dei bookmaker a seconda dell'esito ipotizzato, offrendo una panoramica delle quote disponibili al momento della rilevazione, soggette a successive variazioni.

Inter-Fiorentina, dove vedere la sfida in tv

Inter-Fiorentina, sfida valida per la 8ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 25 ottobre alle 12:30 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.