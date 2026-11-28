La Serie A torna protagonista questa sera al Meazza dove alle 20:45, l'Inter di Cristian Chivu ospiterà il Genoa di Daniele De Rossi nella tredicesima giornata di campionato. I nerazzurri arrivano all'appuntamento dopo il successo europeo contro lo Stoccarda, ma con la necessità di ritrovare continuità anche in campionato, dove hanno raccolto quattro punti nelle ultime tre giornate. Il rocambolesco 4-4 contro l'Atalanta ha confermato il potenziale offensivo dell'Inter, evidenziando però anche qualche difficoltà nella fase difensiva. Di fronte ci sarà un Genoa in netta ripresa, reduce da cinque vittorie nelle ultime sette partite di Serie A e da due successi consecutivi in trasferta. Una sfida che si annuncia interessante anche per il mercato dei possibili marcatori, considerando la qualità delle soluzioni offensive a disposizione dei due allenatori.

Riflettori puntati soprattutto su Lautaro Martínez, Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito, con Chivu chiamato a scegliere la coppia d'attacco titolare. Il capitano nerazzurro è tornato al gol contro lo Stoccarda, mentre il giovane centravanti italiano ha confermato il proprio momento di forma con la tripletta realizzata sul campo dell'Atalanta. Thuram resta una soluzione importante per la capacità di attaccare la profondità e sfruttare gli spazi alle spalle della difesa avversaria. Sul fronte rossoblù, attenzione soprattutto a Milutin Osmajic, autore di sei reti nelle prime dodici presenze in campionato, e alle iniziative offensive di Junior Messias. Anche gli inserimenti dei centrocampisti e le situazioni da calcio piazzato potrebbero offrire opportunità ai protagonisti meno attesi.

Inter-Genoa, pronostico marcatore Esposito

INTER GENOA PRONOSTICO MARCATORE ESPOSITO 1.99 PIÙ INFO 1.95 PIÙ INFO 2.07 PIÙ INFO 2.25 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO 50€ senza deposito + 50€ cashback PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 30€ freebet PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Tra i possibili protagonisti della sfida di San Siro, Francesco Pio Esposito rappresenta una delle soluzioni offensive più interessanti a disposizione di Cristian Chivu. Il giovane centravanti nerazzurro arriva all'appuntamento con fiducia dopo le recenti prestazioni e può rappresentare un riferimento importante nell'area avversaria grazie alla sua struttura fisica, alla capacità di attaccare la profondità e alla pericolosità nel gioco aereo. Contro un Genoa che proverà a limitare gli spazi agli attaccanti interisti, la presenza di Esposito potrebbe diventare determinante soprattutto sulle iniziative dalle corsie esterne e sui palloni giocati all'interno dell'area di rigore. La rete di Pio Esposito viene proposta a quota 1.99 da William Hill, 1.95 da Admiral Bet, 2.07 da StarCasinò e 2.25 da Eplay24. Un confronto che evidenzia valutazioni differenti tra gli operatori, con Eplay24 che presenta la quota più elevata tra quelle analizzate.

Inter-Genoa, pronostico marcatore Bisseck

INTER GENOA PRONOSTICO MARCATORE BISSECK 8.20 PIÙ INFO 7.50 PIÙ INFO 9.85 PIÙ INFO 7.50 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO 50€ senza deposito + 50€ cashback PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 30€ freebet PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Un'opzione meno immediata nel mercato dei marcatori riguarda Yann Bisseck, difensore che può rappresentare una risorsa aggiuntiva anche in fase offensiva. Il tedesco dispone di una struttura fisica importante e della capacità di rendersi pericoloso soprattutto sulle situazioni da calcio piazzato, quando può sfruttare la propria altezza e il tempismo negli inserimenti. In una partita nella quale l'Inter potrebbe mantenere a lungo il possesso e portare numerosi uomini nella metà campo avversaria, anche i difensori potrebbero trovare occasioni per cercare la conclusione. La possibilità di una rete di Bisseck resta naturalmente meno frequente rispetto a quella degli attaccanti, aspetto che si riflette nelle valutazioni dei bookmaker. Il gol del difensore nerazzurro viene quotato 8.20 da William Hill, 7.50 da Admiral Bet, 9.85 da StarCasinò e 7.50 da Eplay24. Tra gli operatori considerati, StarCasinò propone la quota più alta, con uno scarto significativo rispetto agli altri.

Inter-Genoa, dove vedere la partita in tv

Inter-Genoa, sfida valida per la 13ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 29 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.