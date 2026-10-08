La squadra di Chivu cerca i tre punti a San Siro. Quote a confronto tra Eurobet, PokerStars, William Hill e Stake, dal successo dell'Inter all'ipotesi di una gara ricca di gol.
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L'Inter torna in campo sabato 10 ottobre alle ore 18 per affrontare il Parma nella sesta giornata di Serie A. La squadra di Cristian Chivu arriva all'appuntamento con 13 punti conquistati nelle prime cinque giornate e un attacco che ha già realizzato 15 reti. Situazione diversa per gli emiliani di Carlos Cuesta, fermi a quota 4 e chiamati a una trasferta particolarmente complicata. I nerazzurri puntano a sfruttare il fattore campo per proseguire la propria corsa nelle zone alte della classifica, prima di rituffarsi negli impegni europei.
Inter-Parma, pronostico 1
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I principali operatori concordano nell'assegnare all'Inter il ruolo di netta favorita nella sfida contro il Parma. Il successo della formazione di Cristian Chivu, identificato dal segno 1, viene proposto a 1.13 da Eurobet, mentre PokerStars offre 1.12, William Hill si attesta a 1.14 e Stake a 1.15. Quote particolarmente ravvicinate, che confermano il netto favore dei pronostici per i nerazzurri, chiamati a sfruttare il fattore campo per conquistare altri tre punti nella corsa ai vertici della classifica.
Inter-Parma, pronostico OVER 3.5
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Tra i mercati da tenere in considerazione per Inter-Parma c'è anche quello relativo al numero complessivo di reti. La produzione offensiva della squadra di Cristian Chivu suggerisce la possibilità di una gara con diverse occasioni da gol, rendendo interessante l'ipotesi dell'Over 3.5, che richiede almeno quattro reti complessive nell'incontro. PokerStars propone una quota di 1.80, mentre Stake si attesta a 1.79. Leggermente più alte le valutazioni di Eurobet, che offre 1.85, e William Hill, che arriva a 1.86. Le differenze tra gli operatori sono contenute, ma confermano come una sfida con almeno quattro gol rappresenti uno scenario possibile, pur senza essere considerato l'esito più probabile.
Inter-Parma, dove vedere il match in tvInter-Parma, sfida valida per la 6ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 10 ottobre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.
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