VIDEO FCIN1908 / Marotta: "Ecco cosa ha rappresentato Mazzola con l’Inter e con la Nazionale"

L'Inter torna in campo sabato 10 ottobre alle ore 18 per affrontare il Parma nella sesta giornata di Serie A. La squadra di Cristian Chivu arriva all'appuntamento con 13 punti conquistati nelle prime cinque giornate e un attacco che ha già realizzato 15 reti. Situazione diversa per gli emiliani di Carlos Cuesta, fermi a quota 4 e chiamati a una trasferta particolarmente complicata. I nerazzurri puntano a sfruttare il fattore campo per proseguire la propria corsa nelle zone alte della classifica, prima di rituffarsi negli impegni europei.

Inter-Parma, pronostico 1

INTER PARLA PRONOSTICO 1 1.14 PIÙ INFO 1.12 PIÙ INFO 1.13 PIÙ INFO 1.15 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 3025€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

I principali operatori concordano nell'assegnare all'Inter il ruolo di netta favorita nella sfida contro il Parma. Il successo della formazione di Cristian Chivu, identificato dal segno 1, viene proposto a 1.13 da Eurobet, mentre PokerStars offre 1.12, William Hill si attesta a 1.14 e Stake a 1.15. Quote particolarmente ravvicinate, che confermano il netto favore dei pronostici per i nerazzurri, chiamati a sfruttare il fattore campo per conquistare altri tre punti nella corsa ai vertici della classifica.

Inter-Parma, pronostico OVER 3.5

INTER-PARMA PRONOSTICO OVER 3.5 1.86 PIÙ INFO 1.90 PIÙ INFO 1.85 PIÙ INFO 1.79 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 3025€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Tra i mercati da tenere in considerazione per Inter-Parma c'è anche quello relativo al numero complessivo di reti. La produzione offensiva della squadra di Cristian Chivu suggerisce la possibilità di una gara con diverse occasioni da gol, rendendo interessante l'ipotesi dell'Over 3.5, che richiede almeno quattro reti complessive nell'incontro. PokerStars propone una quota di 1.80, mentre Stake si attesta a 1.79. Leggermente più alte le valutazioni di Eurobet, che offre 1.85, e William Hill, che arriva a 1.86. Le differenze tra gli operatori sono contenute, ma confermano come una sfida con almeno quattro gol rappresenti uno scenario possibile, pur senza essere considerato l'esito più probabile.

Inter-Parma, dove vedere il match in tv

Inter-Parma, sfida valida per la 6ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 10 ottobre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.