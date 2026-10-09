L'Inter torna in campo dopo la sosta per le nazionali e lo fa davanti al proprio pubblico, ospitando il Parma sabato 10 ottobre alle 18 a San Siro. Per la squadra di Cristian Chivu l'obiettivo è riprendere la corsa in campionato senza passi falsi, contro un avversario che si presenta a Milano con Alberto Gilardino in panchina. I nerazzurri partono nettamente favoriti, ma tra le possibili rotazioni e gli impegni ravvicinati sarà interessante capire quanto riusciranno a incidere sul risultato finale.

Inter-Parma, pronostico risultato esatto 2-0

INTER PARMA PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 2-0 7.00 PIÙ INFO 7.50 PIÙ INFO 6.60 PIÙ INFO 6.50 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 3015€ + 30 Free Spins PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 3025€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Tra i risultati esatti da prendere in considerazione per Inter-Parma c'è il 2-0, uno scenario che premia la superiorità tecnica dei nerazzurri e la possibilità di mantenere la porta inviolata. Una vittoria con due reti di scarto rappresenterebbe un risultato convincente per la squadra di Chivu, soprattutto contro un Parma che potrebbe scegliere un atteggiamento prudente. Per quanto riguarda le quote, PokerStars propone il 2-0 a 7.50, davanti a Bwin (7.00), Admiral Bet (6.60) e Stake (6.50).

Inter-Parma, pronostico risultato esatto 4-1

INTER PARMA PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 13.50 PIÙ INFO 14.00 PIÙ INFO 13.25 PIÙ INFO 13.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 3015€ + 30 Free Spins PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 3025€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Un'alternativa decisamente più spettacolare è rappresentata dal 4-1, risultato che presuppone una prestazione particolarmente efficace dell'attacco interista, lasciando comunque spazio a una rete degli ospiti. Un'ipotesi meno prudente rispetto al 2-0, legata soprattutto alla possibilità che la partita si apra e conceda numerose occasioni da gol. Anche in questo caso PokerStars offre la quota più alta, pari a 14.00, seguita da Bwin (13.50), Admiral Bet (13.25) e Stake (13.00).

Inter-Parma, dove vedere la sfida in tv

Inter-Parma, sfida valida per la 6ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 10 ottobre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.