Quarta giornata del campionato di calcio di Serie A. L’Inter torna in campo in campionato luendi sera - nel posticipo di giornata - e lo fa contro l’Udinese, in una sfida nella quale i nerazzurri partono con i favori del pronostico ma dovranno fare attenzione a una formazione friulana sempre complicata da affrontare e che proprio nella passata stagione riuscì ad espugnare il Meazza. La squadra di Cristian Chivu cerca punti importanti per proseguire il proprio cammino in Serie A e gli operatori sembrano avere le idee piuttosto chiare sull’esito del match. Vediamo allora nel dettaglio le quote proposte dai principali bookmaker per Inter-Udinese e quali sono le differenze più interessanti tra le varie piattaforme.

Inter-Udinese, pronostico 1

INTER-UDINESE, PRONOSTICO 1 1.27 PIÙ INFO 1.25 PIÙ INFO 1.25 PIÙ INFO 1.25 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Inter-Udinese, pronostico OVER 2.5

INTER-UDINESE, PRONOSTICO OVER 2.5 1.53 PIÙ INFO 1.47 PIÙ INFO 1.52 PIÙ INFO 1.50 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Inter-Udinese, dove vedere la sfida in tv

Per il segno, i bookmaker indicano in maniera piuttosto netta l’Inter come favorita. La vittoria dei nerazzurri viene proposta a, mentresi attestano leggermente più in basso, tutti a. Una forbice minima che conferma come, almeno sulla carta, il mercato assegni alla squadra di Chivu probabilità molto elevate di conquistare i tre punti contro l’Udinese.Anche sul frontele quote restituiscono un'indicazione piuttosto uniforme. La possibilità che Inter-Udinese produca almeno tre gol viene proposta a, quota leggermente superiore all'e all', mentresi ferma a. Valori molto ravvicinati che confermano come gli operatori considerino piuttosto concreta l'ipotesi di una gara con almeno tre reti complessive.Inter-Udinese, sfida valida per la 4ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà lunedì 14 settembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.