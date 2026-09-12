La squadra di Chivu parte avanti nelle valutazioni dei bookmaker: il segno 1 è nettamente favorito, mentre resta interessante anche l’ipotesi di una gara con almeno tre gol.

Giovanni Montopoli
inter coppa scudetto con chivu

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Quarta giornata del campionato di calcio di Serie A. L’Inter torna in campo in campionato luendi sera - nel posticipo di giornata - e lo fa contro l’Udinese, in una sfida nella quale i nerazzurri partono con i favori del pronostico ma dovranno fare attenzione a una formazione friulana sempre complicata da affrontare e che proprio nella passata stagione riuscì ad espugnare il Meazza. La squadra di Cristian Chivu cerca punti importanti per proseguire il proprio cammino in Serie A e gli operatori sembrano avere le idee piuttosto chiare sull’esito del match. Vediamo allora nel dettaglio le quote proposte dai principali bookmaker per Inter-Udinese e quali sono le differenze più interessanti tra le varie piattaforme.

inter udinese pronostico e quote

Inter-Udinese, pronostico 1

INTER-UDINESE, PRONOSTICO 1
bet365
1.27
PIÙ INFO
WilliamHill
1.25
PIÙ INFO
PokerStars
1.25
PIÙ INFO
Eurobet
1.25
PIÙ INFO

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

bet365
fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito
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WilliamHill
100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid
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PokerStars
100% 1ª ricarica fino a 100€
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Eurobet
Bonus Benvenuto fino a 2100€
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Per il segno 1, i bookmaker indicano in maniera piuttosto netta l’Inter come favorita. La vittoria dei nerazzurri viene proposta a 1.27 da bet365, mentre William Hill, PokerStars ed Eurobet si attestano leggermente più in basso, tutti a 1.25. Una forbice minima che conferma come, almeno sulla carta, il mercato assegni alla squadra di Chivu probabilità molto elevate di conquistare i tre punti contro l’Udinese.

Inter-Udinese, pronostico OVER 2.5

INTER-UDINESE, PRONOSTICO OVER 2.5
bet365
1.53
PIÙ INFO
WilliamHill
1.47
PIÙ INFO
PokerStars
1.52
PIÙ INFO
Eurobet
1.50
PIÙ INFO

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bet365
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PokerStars
100% 1ª ricarica fino a 100€
PIÙ INFO
Eurobet
Bonus Benvenuto fino a 2100€
PIÙ INFO
Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Anche sul fronte Over 2.5 le quote restituiscono un'indicazione piuttosto uniforme. La possibilità che Inter-Udinese produca almeno tre gol viene proposta a 1.53 da bet365, quota leggermente superiore all'1.52 di PokerStars e all'1.50 di Eurobet, mentre William Hill si ferma a 1.47. Valori molto ravvicinati che confermano come gli operatori considerino piuttosto concreta l'ipotesi di una gara con almeno tre reti complessive.

Inter-Udinese, dove vedere la sfida in tv

Inter-Udinese, sfida valida per la 4ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà lunedì 14 settembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

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