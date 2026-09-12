La squadra di Chivu parte avanti nelle valutazioni dei bookmaker: il segno 1 è nettamente favorito, mentre resta interessante anche l’ipotesi di una gara con almeno tre gol.
VIDEO / Serie A, il calendario dalla prima alla terza giornata con i canali tv
Quarta giornata del campionato di calcio di Serie A. L’Inter torna in campo in campionato luendi sera - nel posticipo di giornata - e lo fa contro l’Udinese, in una sfida nella quale i nerazzurri partono con i favori del pronostico ma dovranno fare attenzione a una formazione friulana sempre complicata da affrontare e che proprio nella passata stagione riuscì ad espugnare il Meazza. La squadra di Cristian Chivu cerca punti importanti per proseguire il proprio cammino in Serie A e gli operatori sembrano avere le idee piuttosto chiare sull’esito del match. Vediamo allora nel dettaglio le quote proposte dai principali bookmaker per Inter-Udinese e quali sono le differenze più interessanti tra le varie piattaforme.
Inter-Udinese, pronostico 1
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
Inter-Udinese, pronostico OVER 2.5
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
Inter-Udinese, dove vedere la sfida in tvInter-Udinese, sfida valida per la 4ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà lunedì 14 settembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA