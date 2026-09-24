Il Roberto Mancini-bis alla guida dell’Italia prende ufficialmente il via allo Stadio Olimpico di Roma. Venerdì 25 settembre, alle ore 20:45, gli Azzurri affronteranno il Belgio nella prima giornata della nuova edizione della UEFA Nations League. È il primo di quattro impegni che affronterà la Nazionale durante questa lunga sosta e ricordiamo che gli Azzurri sono nel girone A con Belgio appunto, Francia e Turchia. Ecco un'analisi delle quote di Italia-Belgio, con un focus in particolare sui giocatori dell'Inter impegnati nel match.

Che quota per Pio Esposito primo marcatore!

ITALIA-BELGIO, PIO ESPOSITO PRIMO MARCATORE 5.8 PIÙ INFO 6 PIÙ INFO 6 PIÙ INFO 6 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 3025€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 30€ freebet PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

E se segna Barella...

ITALIA-BELGIO, BARELLA MARCATORE IN QUALSIASI MOMENTO 6.4 PIÙ INFO 5.5 PIÙ INFO 6 PIÙ INFO 7 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 3025€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Italia-Belgio in tv

Quota molto interessante per Pio Esposito primo marcatore domani in Italia-Belgio visto il grande inizio di stagione dell'attaccante interista. È il grandissimo favorito per guidare l'attacco di Roberto Mancini, al centro del tridente offensivo. Si parte da quota 5.8 su WilliamHill, per arrivare a 6.00 su Netwin, Stake ed Eplay24.Attenzione anche alla quota dell'altro nerazzurro Nicolò Barella. Con i suoi inserimenti con e senza palla può fare male alla difesa del Belgio e le quote per un suo gol in qualsiasi momento sono interessanti. Si parte da 5.5 su Netwin, per arrivare a 6 su AdmiralBet e 6.4 su WilliamHill. Ma la quota più alta è su Stake: la rete di Barella è data a 7.La partita Italia-Belgio, in programma venerdì 25 settembre, sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Uno ma anche in streaming su Rai Play.