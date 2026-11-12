VIDEO FCIN1908 / Zidane: "All'inizio alla Juve ho sofferto. Allenarla? Perché no"

La Nations League entra nella fase decisiva e propone una sfida di grande fascino tra Italia e Francia, in programma questa sera alle 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Gli Azzurri di Roberto Mancini, secondi nel girone con sette punti, cercano un risultato importante contro i Bleus, capolista a quota dieci, per avvicinarsi alla qualificazione ai quarti di finale. Dopo l'1-1 dell'andata a Saint-Denis, le due nazionali tornano ad affrontarsi in una sfida dal fascino eterno. Una gara particolarmente interessante anche per i tifosi dell'Inter, che ritroveranno sul prato di San Siro diversi protagonisti della formazione nerazzurra, questa volta impegnati con le rispettive nazionali.

Sono infatti quattro i calciatori dell'Inter convocati dall'Italia: Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella e Francesco Pio Esposito, mentre sul fronte francese figura Andy Diouf. Un incrocio che aggiunge ulteriori motivi di interesse alla partita, con i nerazzurri chiamati a trasferire in nazionale le qualità mostrate nel club. Dalla spinta offensiva di Dimarco agli inserimenti di Barella, passando per la presenza in area di Pio Esposito, non mancano gli spunti per analizzare anche i mercati dedicati alle prestazioni individuali. Nella nostra comparazione quote di Italia-Francia prendiamo in esame i possibili esiti dell'incontro e le valutazioni dei principali operatori, con un'attenzione particolare ai protagonisti nerazzurri e al loro possibile impatto sulla sfida.

Italia-Francia, marcatore Pio Esposito

ITALIA FRANCIA MARCATORE PIO ESPOSITO 3.45 PIÙ INFO 3.45 PIÙ INFO 3.15 PIÙ INFO 3.65 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO 7.055€ di cui 100% 1° deposito fino a 5.000€ + 2.050€ in fun bonus + 5€ scommesse sportive PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Tra i giocatori dell’Inter da seguire in Italia-Francia c’è sicuramente Francesco Pio Esposito, profilo che può accendere l’attenzione anche sul mercato marcatori. L’attaccante azzurro rappresenta una soluzione interessante per presenza fisica, attacco dell’area e capacità di farsi trovare pronto in zona gol. In una sfida equilibrata e di alto livello come quella contro la Francia, la sua eventuale rete viene considerata un’ipotesi tutt’altro che trascurabile dagli operatori. Il gol di Pio Esposito è quotato 3.45 da StarVegas e Admiral Bet, 3.15 da Vincitu e 3.65 da Eurobet. Un confronto che evidenzia valutazioni piuttosto allineate, con Eurobet che offre la quota più alta tra quelle considerate.

Italia-Francia, assist Diouf

ITALIA FRANCIA ASSIST DIOUF 5.25 PIÙ INFO 5.25 PIÙ INFO 5.25 PIÙ INFO 4.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO 7.055€ di cui 100% 1° deposito fino a 5.000€ + 2.050€ in fun bonus + 5€ scommesse sportive PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Sul fronte francese, invece, un occhio particolare va ad Andy Diouf, altro calciatore legato al mondo Inter e osservato speciale per il mercato assist. Le sue caratteristiche di corsa, inserimento e qualità nella giocata verticale possono renderlo un elemento utile per creare superiorità e rifinire l’azione offensiva dei Bleus. In una partita che si annuncia intensa e ricca di duelli a centrocampo, la possibilità che Diouf serva un passaggio decisivo viene presa in considerazione anche nelle quote. L’assist di Diouf viene proposto a 5.25 da StarVegas, Admiral Bet e Vincitu, mentre Eurobet lo quota 4.00. Anche in questo caso emerge una differenza netta tra gli operatori, con tre bookmaker allineati su una valutazione più alta rispetto a Eurobet.

Italia-Francia, probabili formazioni

: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cisse.. Mancini.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Zaire-Emery, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Mbappé, Doué. Ct. Zidane.