Nations League, le valutazioni dei bookmaker per Italia-Francia: confronto tra le quote dei segni 1 e 2.
VIDEO FCIN1908 / Runarsdottir: "Abbiamo ancora due partite di Champions League, ci crediamo"
Dopo il pareggio nella gara d'andata con la firma di Alessandro Bastoni Italia e Francia si ritrovano faccia a faccia in Nations League per una sfida dal grande fascino, che promette intensità e spettacolo. Gli Azzurri cercano una prestazione di spessore contro una delle selezioni più competitive del panorama internazionale dove non ci sarà Marcus Thuram, rientrato alla basa per un problema muscolare. Una partita che si preannuncia interessante anche sul fronte delle scommesse, con gli operatori chiamati a valutare il fattore campo, la qualità delle due rose e il possibile andamento dell'incontro. Analizziamo il pronostico di Italia-Francia e confrontiamo le quote proposte dai principali bookmaker, per individuare le differenze tra le valutazioni degli operatori e le possibili chiavi di lettura della partita.
Italia-Francia, pronostico 1
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
Italia-Francia, pronostico 2
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
La Francia parte con i favori del pronostico secondo le valutazioni dei bookmaker. La qualità individuale dei Bleus e la loro capacità di risultare decisivi negli episodi chiave rendono il successo esterno un'ipotesi concreta, nonostante le difficoltà che una trasferta contro l'Italia può comportare. Il segno 2 è quotato 1,80 da Snai e PokerStars, 1,77 da StarVegas e 1,75 da Eurobet. Una forbice relativamente contenuta, che conferma come gli operatori attribuiscano alla nazionale francese maggiori possibilità di vittoria.
Italia-Francia, le probabili formazioniITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cisse. Ct. Mancini.
FRANCIA (4-3-3): Maignan; Zaire-Emery, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Mbappé, Doué. Ct. Zidane.
© RIPRODUZIONE RISERVATA