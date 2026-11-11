Dopo il pareggio nella gara d'andata con la firma di Alessandro Bastoni Italia e Francia si ritrovano faccia a faccia in Nations League per una sfida dal grande fascino, che promette intensità e spettacolo. Gli Azzurri cercano una prestazione di spessore contro una delle selezioni più competitive del panorama internazionale dove non ci sarà Marcus Thuram, rientrato alla basa per un problema muscolare. Una partita che si preannuncia interessante anche sul fronte delle scommesse, con gli operatori chiamati a valutare il fattore campo, la qualità delle due rose e il possibile andamento dell'incontro. Analizziamo il pronostico di Italia-Francia e confrontiamo le quote proposte dai principali bookmaker, per individuare le differenze tra le valutazioni degli operatori e le possibili chiavi di lettura della partita.

Italia-Francia, pronostico 1

ITALIA-FRANCIA, PRONOSTICO 1 4.25 PIÙ INFO 4.25 PIÙ INFO 4.34 PIÙ INFO 4.30 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO 7.055€ di cui 100% 1° deposito fino a 5.000€ + 2.050€ in fun bonus + 5€ scommesse sportive PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Italia-Francia, pronostico 2

ITALIA-FRANCIA, PRONOSTICO 2 1.80 PIÙ INFO 1.77 PIÙ INFO 1.80 PIÙ INFO 1.75 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO 50% 1ª ricarica fino a 3000€ + bonus senza deposito fino a 2000€ + fino a 1000 FS PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO 7.055€ di cui 100% 1° deposito fino a 5.000€ + 2.050€ in fun bonus + 5€ scommesse sportive PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Il successo dell'Italia rappresenta una delle opzioni più interessanti, ma anche più rischiose, nella comparazione delle quote per la sfida contro la Francia. Gli Azzurri proveranno a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una nazionale di grande qualità, in un confronto nel quale serviranno attenzione difensiva e concretezza sotto porta., che presenta la quota più alta tra gli operatori presi in esame.

La Francia parte con i favori del pronostico secondo le valutazioni dei bookmaker. La qualità individuale dei Bleus e la loro capacità di risultare decisivi negli episodi chiave rendono il successo esterno un'ipotesi concreta, nonostante le difficoltà che una trasferta contro l'Italia può comportare. Il segno 2 è quotato 1,80 da Snai e PokerStars, 1,77 da StarVegas e 1,75 da Eurobet. Una forbice relativamente contenuta, che conferma come gli operatori attribuiscano alla nazionale francese maggiori possibilità di vittoria.

Italia-Francia, le probabili formazioni

: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cisse.. Mancini.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Zaire-Emery, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Mbappé, Doué. Ct. Zidane.