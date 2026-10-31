l fascino di una rivalità senza tempo, il peso di tre punti importanti e il sapore particolare di una sfida destinata a entrare negli ultimi capitoli della storia del Giuseppe Meazza. Milan e Inter si ritrovano questa sera alle 20.45, per il primo derby della stagione, a pochi giorni dalla presentazione del progetto del nuovo stadio che, nei prossimi anni, prenderà il posto della storica Scala del calcio. Cristian Chivu dovrà fare a meno di Lautaro Martinez, fermato da un problema muscolare: un'assenza pesante che cambia inevitabilmente gli equilibri offensivi dei nerazzurri e accende i riflettori su Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito. Dall'altra parte, il Milan proverà a sfruttare le qualità dei propri uomini offensivi per colpire una difesa interista chiamata a reggere la pressione del derby. Ma chi potrebbe risultare decisivo sotto porta? La comparazione delle quote sui possibili marcatori di Milan-Inter permette di analizzare le valutazioni dei principali bookmaker, individuando i favoriti per il gol e le possibili sorprese della stracittadina.

Milan-Inter, pronostico marcatore Thuram

MILAN-INTER, PRONOSTICO MARCATORE THURAM 2,20 PIÙ INFO 2,20 PIÙ INFO 2.54 PIÙ INFO 2,37 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 2350€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto 1450€ di cui 600€ senza deposito. PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

L'assenza di Lautaro Martinez aumenta le responsabilità offensive di Marcus Thuram, chiamato a guidare l'attacco nerazzurro in una delle partite più attese della stagione. La velocità, la capacità di attaccare la profondità e la presenza in area del francese potrebbero rappresentare armi importanti per mettere in difficoltà la retroguardia rossonera. Anche i bookmaker individuano Thuram tra i possibili protagonisti del derby: la quota marcatore è fissata a 2,20 da Planetwin365 e Quigioco, sale a 2,37 su Vincitu e raggiunge 2,54 su PokerStars, che propone la valutazione più alta tra gli operatori considerati.

Milan-Inter, pronostico marcatore Mkhitaryan

MILAN-INTER, PRONOSTICO MARCATORE MKHITARYAN 5.00 PIÙ INFO 4.80 PIÙ INFO 5.12 PIÙ INFO 5.10 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 2350€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto 1450€ di cui 600€ senza deposito. PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

In una partita che si preannuncia combattuta soprattutto a centrocampo, Henrikh Mkhitaryan potrebbe ritagliarsi un ruolo importante anche negli ultimi metri. L'esperienza dell'armeno, la capacità di inserirsi senza palla e la lettura degli spazi possono offrire all'Inter una soluzione offensiva alternativa rispetto agli attaccanti. Le quote per un suo eventuale gol nel derby mostrano valutazioni piuttosto ravvicinate: Quigioco propone 4,80, Planetwin365 5,00, Vincitu 5,10 e PokerStars 5,12. Proprio quest'ultimo operatore presenta la quota più elevata nella comparazione, per un'ipotesi legata anche allo sviluppo tattico della partita e all'impiego del centrocampista.

Milan-Inter, dove vedere la sfida in tv

Milan-Inter, sfida valida per la 10ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 31 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky.