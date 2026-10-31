Derby senza Lautaro Martinez: il francese guida l'attacco nerazzurro, mentre l'armeno può rappresentare un'alternativa. Il confronto delle quote.
VIDEO / Milan-Inter, ecco le quote dei bookmakers per il derby
l fascino di una rivalità senza tempo, il peso di tre punti importanti e il sapore particolare di una sfida destinata a entrare negli ultimi capitoli della storia del Giuseppe Meazza. Milan e Inter si ritrovano questa sera alle 20.45, per il primo derby della stagione, a pochi giorni dalla presentazione del progetto del nuovo stadio che, nei prossimi anni, prenderà il posto della storica Scala del calcio. Cristian Chivu dovrà fare a meno di Lautaro Martinez, fermato da un problema muscolare: un'assenza pesante che cambia inevitabilmente gli equilibri offensivi dei nerazzurri e accende i riflettori su Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito. Dall'altra parte, il Milan proverà a sfruttare le qualità dei propri uomini offensivi per colpire una difesa interista chiamata a reggere la pressione del derby. Ma chi potrebbe risultare decisivo sotto porta? La comparazione delle quote sui possibili marcatori di Milan-Inter permette di analizzare le valutazioni dei principali bookmaker, individuando i favoriti per il gol e le possibili sorprese della stracittadina.
Milan-Inter, pronostico marcatore Thuram
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L'assenza di Lautaro Martinez aumenta le responsabilità offensive di Marcus Thuram, chiamato a guidare l'attacco nerazzurro in una delle partite più attese della stagione. La velocità, la capacità di attaccare la profondità e la presenza in area del francese potrebbero rappresentare armi importanti per mettere in difficoltà la retroguardia rossonera. Anche i bookmaker individuano Thuram tra i possibili protagonisti del derby: la quota marcatore è fissata a 2,20 da Planetwin365 e Quigioco, sale a 2,37 su Vincitu e raggiunge 2,54 su PokerStars, che propone la valutazione più alta tra gli operatori considerati.
Milan-Inter, pronostico marcatore Mkhitaryan
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In una partita che si preannuncia combattuta soprattutto a centrocampo, Henrikh Mkhitaryan potrebbe ritagliarsi un ruolo importante anche negli ultimi metri. L'esperienza dell'armeno, la capacità di inserirsi senza palla e la lettura degli spazi possono offrire all'Inter una soluzione offensiva alternativa rispetto agli attaccanti. Le quote per un suo eventuale gol nel derby mostrano valutazioni piuttosto ravvicinate: Quigioco propone 4,80, Planetwin365 5,00, Vincitu 5,10 e PokerStars 5,12. Proprio quest'ultimo operatore presenta la quota più elevata nella comparazione, per un'ipotesi legata anche allo sviluppo tattico della partita e all'impiego del centrocampista.
Milan-Inter, dove vedere la sfida in tvMilan-Inter, sfida valida per la 10ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 31 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky.
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