Derby di Milano, il confronto tra i bookmaker sui possibili risultati esatti: dal pareggio senza reti al successo rossonero.
Inter e Milan nel futuro: ecco il video di presentazione del Generali Stadium
Il derby di Milano torna a prendersi la scena nella decima giornata di Serie A a pochi giorni dalla presentazione del nuovo stadio che dal 2031 diventerà la nuova casa delle due squadre. Milan e Inter arrivano alla stracittadina con situazioni differenti, ma i novanta minuti di San Siro promettono come sempre equilibrio, tensione e dettagli potenzialmente decisivi. Tra i mercati analizzati dai bookmaker, quello del risultato esatto offre uno spaccato interessante sulle aspettative della vigilia, con diverse ipotesi di punteggio da confrontare.
Milan-Inter, pronostico risultato esatto 0-0
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Un derby bloccato, con grande attenzione alla fase difensiva e poche occasioni da rete, è uno degli scenari possibili per la sfida tra Milan e Inter. Il risultato esatto 0-0 viene proposto a 13,00 da Better Lottomatica, mentre Admiral Bet offre 14,75. Salgono invece a 16,00 le quote di Domus Bet ed Eplay24, che presentano le valutazioni più alte tra gli operatori considerati. Un confronto che evidenzia differenze significative per lo stesso esito, particolarmente difficile da prevedere in una partita come il derby.
Milan-Inter, pronostico risultato esatto 2-1
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Un'altra ipotesi presa in considerazione è quella di una vittoria di misura del Milan, con entrambe le formazioni a segno. Il risultato esatto 2-1 viene quotato 12,00 da Better Lottomatica e 11,50 da Admiral Bet. La valutazione sale a 12,50 su Eplay24, mentre Domus Bet propone 13,00, la quota più alta tra quelle analizzate. Uno scenario che presuppone una partita più aperta, nella quale i rossoneri riuscirebbero a prevalere sui nerazzurri al termine di un confronto equilibrato.
Milan-Inter, dove vedere la sfida in tvMilan-Inter, sfida valida per la 10ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 31 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky.
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