Inter e Milan nel futuro: ecco il video di presentazione del Generali Stadium

Il derby di Milano torna a prendersi la scena nella decima giornata di Serie A a pochi giorni dalla presentazione del nuovo stadio che dal 2031 diventerà la nuova casa delle due squadre. Milan e Inter arrivano alla stracittadina con situazioni differenti, ma i novanta minuti di San Siro promettono come sempre equilibrio, tensione e dettagli potenzialmente decisivi. Tra i mercati analizzati dai bookmaker, quello del risultato esatto offre uno spaccato interessante sulle aspettative della vigilia, con diverse ipotesi di punteggio da confrontare.

Milan-Inter, pronostico risultato esatto 0-0

MILAN INTER PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 0 A 0 13.00 PIÙ INFO 14.75 PIÙ INFO 16.00 PIÙ INFO 16.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 7105€ PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul 1º deposito + maxibonus fino a 10.800€ + 20 FS PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 30€ freebet PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Un derby bloccato, con grande attenzione alla fase difensiva e poche occasioni da rete, è uno degli scenari possibili per la sfida tra Milan e Inter. Il risultato esatto 0-0 viene proposto a 13,00 da Better Lottomatica, mentre Admiral Bet offre 14,75. Salgono invece a 16,00 le quote di Domus Bet ed Eplay24, che presentano le valutazioni più alte tra gli operatori considerati. Un confronto che evidenzia differenze significative per lo stesso esito, particolarmente difficile da prevedere in una partita come il derby.

Milan-Inter, pronostico risultato esatto 2-1

MILAN INTER PRONOSTICO RISULTATO ESATTO 2-1 12.00 PIÙ INFO 11.50 PIÙ INFO 13.00 PIÙ INFO 12.50 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 7105€ PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul 1º deposito + maxibonus fino a 10.800€ + 20 FS PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 30€ freebet PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Un'altra ipotesi presa in considerazione è quella di una vittoria di misura del Milan, con entrambe le formazioni a segno. Il risultato esatto 2-1 viene quotato 12,00 da Better Lottomatica e 11,50 da Admiral Bet. La valutazione sale a 12,50 su Eplay24, mentre Domus Bet propone 13,00, la quota più alta tra quelle analizzate. Uno scenario che presuppone una partita più aperta, nella quale i rossoneri riuscirebbero a prevalere sui nerazzurri al termine di un confronto equilibrato.

Milan-Inter, dove vedere la sfida in tv

Milan-Inter, sfida valida per la 10ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 31 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky.