Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'è Mendy: gli scenari

La Serie A riparte dopo la sosta per le nazionali e propone subito uno degli appuntamenti più interessanti della dodicesima giornata. Domenica 22 novembre, alle ore 20:45, l'Inter di Cristian Chivu sarà impegnata alla New Balance Arena di Bergamo contro l'Atalanta di Maurizio Sarri, in una sfida importante per gli equilibri della classifica. I nerazzurri arrivano all'appuntamento dopo il successo contro il Como, che ha permesso di mettersi alle spalle la delusione del derby e rimanere in scia alla Lazio. Situazione differente per i bergamaschi, reduci dalla vittoria contro il Monza che ha interrotto un periodo complicato, caratterizzato da appena due punti conquistati nelle quattro giornate precedenti. L'Inter può inoltre contare su una tradizione recente particolarmente favorevole: l'Atalanta non batte i milanesi in campionato dal novembre 2018, con nove sconfitte e sei pareggi negli ultimi quindici confronti.

Atalanta-Inter, pronostico 2

ATALANTA-INTER PRONOSTICO 2 1.58 PIÙ INFO 1.62 PIÙ INFO 1.56 PIÙ INFO 1.58 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 7105€ PIÙ INFO fino a 3015€ + 30 Free Spins PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

L'Inter si presenta alla trasferta di Bergamo con l'obiettivo di dare continuità ai risultati e consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. La squadra di Cristian Chivu arriva all'appuntamento dopo il successo contro il Como, mentre l'Atalanta cerca conferme dopo una prima parte di stagione caratterizzata da qualche difficoltà di troppo. I precedenti recenti sorridono ai nerazzurri milanesi, che non perdono contro i bergamaschi in campionato dal novembre 2018. Un elemento che, insieme al rendimento offensivo dell'Inter, contribuisce a orientare le valutazioni degli operatori. Il successo esterno della formazione di Chivu, segno 2, viene proposto a quota 1.58 da Better Lottomatica, 1.62 da Bwin, 1.56 da PokerStars e 1.58 da Admiral Bet. Quote piuttosto ravvicinate, che evidenziano come l'Inter parta favorita nonostante le insidie della trasferta.

Atalanta-Inter, pronostico OVER 3.5

ATALANTA-INTER PRONOSTICO OVER 3.5 1.95 PIÙ INFO 1.95 PIÙ INFO 1.97 PIÙ INFO 1.95 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 7105€ PIÙ INFO fino a 3015€ + 30 Free Spins PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Tra le possibilità da analizzare per la sfida di Bergamo trova spazio anche il mercato relativo al numero complessivo di reti. L'Over 3.5, che prevede almeno quattro gol nell'arco dei novanta minuti, rappresenta uno scenario da prendere in considerazione alla luce delle caratteristiche offensive delle due formazioni. L'Inter è una delle squadre più propositive del campionato, con una produzione elevata di conclusioni verso la porta avversaria, mentre l'Atalanta potrebbe cercare di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà la retroguardia di Chivu. Un eventuale andamento aperto della partita favorirebbe le occasioni da entrambe le parti, aumentando le possibilità di assistere a una sfida ricca di reti. L'Over 3.5 è quotato 1.95 da Better Lottomatica, Bwin e Admiral Bet, mentre PokerStars propone 1.97. Un confronto che mostra valutazioni sostanzialmente allineate tra i quattro operatori.

Atalanta-Inter, dove vedere la partita in tv

Atalanta-Inter, sfida valida per la 12ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà domenica 22 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.