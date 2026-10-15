L’Inter di Cristian Chivu riparte dal campionato dopo la sconfitta in Champions League, con l’obiettivo di reagire immediatamente e ritrovare continuità di risultati. Al Dall’Ara i nerazzurri affrontano un Bologna deciso a sfruttare il fattore campo, in una sfida resa ancora più delicata dall’assenza di Lautaro Martinez, che priva Chivu del suo principale riferimento offensivo. Le scorie dell’impegno europeo e le possibili soluzioni alternative in attacco rappresentano alcune delle incognite di un confronto che si preannuncia tutt’altro che scontato.

Bologna-Inter, pronostico 2

BOLOGNA INTER PRONOSTICO 2 1.60 PIÙ INFO 1.58 PIÙ INFO 1.62 PIÙ INFO 1.60 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO fino a 3015€ + 30 Free Spins PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Il successo dell'Inter al Dall'Ara resta l'esito favorito dai bookmaker, nonostante l'assenza di Lautaro Martinez e la necessità di reagire alla sconfitta rimediata in Champions League. Il segno 2 viene proposto a 1.62 da Betsson, mentre William Hill e Admiral Bet si attestano a 1.60. Leggermente inferiore la valutazione di Bwin, che quota la vittoria nerazzurra a 1.58. Indicazioni piuttosto uniformi, che confermano la fiducia degli operatori nella squadra di Chivu, pur in presenza delle incognite legate alla trasferta di Bologna.

Bologna-Inter, pronostico OVER 2.5

BOLOGNA INTER PRONOSTICO OVER 2.5 1.62 PIÙ INFO 1.60 PIÙ INFO 1.58 PIÙ INFO 1.60 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% 1º deposito fino a 50€ + 50€ Bonus Cash + 100€ Freebet + 10€ con Spid PIÙ INFO fino a 3015€ + 30 Free Spins PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Sul fronte delle reti, le valutazioni degli operatori delineano uno scenario nel quale non viene esclusa una partita con diverse occasioni da gol. Il mercato Over 2.5, che prevede almeno tre reti complessive, presenta una quota di 1.62 su William Hill, mentre Bwin e Admiral Bet si fermano a 1.60. Betsson propone invece una valutazione di 1.58. Differenze contenute che evidenziano un orientamento sostanzialmente omogeneo dei bookmaker, senza tuttavia eliminare l'incertezza legata all'andamento della gara. Le quote sono indicative e soggette a variazioni; il gioco comporta rischi economici e può causare dipendenza.

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