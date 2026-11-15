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Questa sera Spagna e Inghilterra si affrontano al Metropolitano di Madrid in una sfida che mette in palio il primato del Gruppo A. Le Furie Rosse di Luis de la Fuente guidano la classifica con 15 punti, tre in più della formazione allenata da Thomas Tuchel, e arrivano all'appuntamento dopo il successo per 2-0 sul campo della Repubblica Ceca. Gli inglesi, reduci dalla vittoria per 2-1 contro la Croazia, proveranno invece a ribaltare gli equilibri di un girone che ha già regalato spettacolo nella gara d'andata, vinta 3-2 dalla Spagna a Wembley. Entrambe le nazionali hanno già conquistato l'accesso ai quarti di finale, ma il primo posto resta un obiettivo importante, in una partita che promette qualità, intensità e un confronto ad altissimo livello tra due delle maggiori potenze del calcio europeo.

Una sfida che presenta motivi di interesse anche in casa Inter, soprattutto per la presenza di Djed Spence, convocato dall'Inghilterra e tornato a disposizione di Tuchel dopo aver saltato per precauzione la partita contro la Croazia. Il laterale nerazzurro rappresenta una delle possibili soluzioni sulle corsie esterne dei Tre Leoni, anche se il suo impiego dipenderà dalle scelte del commissario tecnico.

Spagna-Inghilterra, pronostico 1

SPAGNA INGHILTERRA PRONOSTICO 1 1.95 PIÙ INFO 1.93 PIÙ INFO 1.97 PIÙ INFO 1.97 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO fino a 3015€ + 30 Free Spins PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La Spagna parte con i favori del pronostico nella sfida contro l’Inghilterra, anche alla luce del rendimento mostrato nella League Phase e della capacità di gestire il possesso con continuità. La nazionale di Luis de la Fuente arriva all’appuntamento con maggiore solidità e con il vantaggio di poter contare sul fattore campo, elementi che rendono il segno 1 una delle opzioni più interessanti nel confronto quote. La vittoria della Spagna è proposta a quota 1.95 da Goldbet, 1.93 da Bwin e 1.97 da Betsson e Admiral Bet. Un mercato piuttosto compatto, con differenze minime tra gli operatori e una lieve preferenza per le quote più alte offerte da Betsson e Admiral Bet.

Spagna-Inghilterra, pronostico gol Spence

SPAGNE INGHILTERRA PRONOSTICO GOL SPENCE 13.00 PIÙ INFO 17.50 PIÙ INFO 19.00 PIÙ INFO 15.50 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO fino a 3015€ + 30 Free Spins PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Tra i calciatori dell’Inter osservati con maggiore attenzione nella sfida c’è Djed Spence, nome che trova spazio anche nel mercato dedicato ai marcatori. Si tratta di una giocata più rischiosa rispetto ai mercati principali, ma comunque interessante per chi cerca una quota più alta legata a un protagonista meno atteso. Le sue qualità atletiche e la capacità di spingere sulla corsia potrebbero infatti aumentare il suo peso offensivo nel corso della partita. Il gol di Spence viene quotato 13.00 da Goldbet, 17.50 da Bwin, 19.00 da Betsson e 15.50 da Admiral Bet. In questo caso le differenze tra bookmaker sono molto più marcate, con Betsson che presenta la valutazione più alta.

Spagna-Inghilterra, le probabili formazoni

: Simon; Porro, Cubarsi, Huijsen, Cuccurella; Zubimendi, Ruiz; Pino, Lopez, Baena; Torres. Ct. De La Fuente

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Hall, Burn, Quansah, Alexander-Arnold; Bellingham, Rice, Anderson; Gordon, Kane, Rogers. Ct. Tuchel