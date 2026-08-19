VIDEO / Garlando: "L'Inter ha in panchina un'altra squadra da scudetto. Chivu è come..."

La corsa allo Scudetto entra già nel vivo anche sulle lavagne dei principali bookmaker. Le quote indicano una favorita piuttosto chiara, con l'Inter davanti alle rivali, mentre Milan, Juventus e Napoli formano il gruppo delle principali alternative. Confrontando le valutazioni di Netwin, Betsson, bet365 e bwin, emerge una gerarchia abbastanza definita per la conquista del titolo.

Inter vincente scudetto

L'Inter vincente dello Scudetto è proposta a 2,00 da Netwin, stessa quota per Betsson e bet365, mentre bwin scende fino a 1,85. I nerazzurri sono dunque nettamente la squadra con la valutazione più bassa tra le candidate al titolo, con una quota che oscilla appena attorno al raddoppio della posta.

Milan vincente scudetto

Più alte le valutazioni per il Milan. Il successo rossonero in campionato vale 7,50 su Netwin, mentre Betsson e bet365 propongono entrambe quota 6,50. Ancora più prudente bwin, che paga lo Scudetto del Milan 6,00 volte la posta.

Le altre favorite

Molto vicine, infine,. Per i bianconeri c'è sostanziale unanimità: lo Scudetto della. Maggiore invece la differenza di valutazione sul: quotae nuovamente