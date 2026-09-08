La Champions dell’Inter parte dal Bernabéu: confronto tra le quote dei principali operatori sui possibili marcatori della sfida

Giovanni Montopoli
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VIDEO FCIN1908 / Real-Inter, la rassegna da Madrid: le ultimissime sulle formazioni e le scintille...

Il cammino in Champions League dell’Inter parte subito con una sfida dal peso specifico altissimo. Real Madrid-Inter, prima giornata della League Phase, oltre al fascino induscusso della sfida mette in palio un duello affascinante in panchina: José Mourinho contro Cristian Chivu, passato e presente nerazzurro che si incrociano sul palcoscenico più prestigioso d’Europa.

Al Bernabéu l’Inter è chiamata immediatamente a misurare le proprie ambizioni contro uno degli avversari più difficili del torneo. Il fattore campo e la qualità del Real incidono inevitabilmente sulle valutazioni dei bookmaker, ma i nerazzurri hanno armi e organizzazione per provare a rendere la partita molto più equilibrata di quanto possa suggerire il pronostico iniziale. Vediamo quindi cosa indicano le quote dei principali operatori e quali mercati possono offrire gli spunti più interessanti per Real Madrid-Inter.

real madrid inter pronostico marcatori

Real Madrid-Inter, pronostico marcatore Calhanoglu

REAL MADRID INTER PRONOSTICO MARCATORE CALHANOGLU
Snai
5.00
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PokerStars
5.12
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Admiral Bet
5.25
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Stake
4.75
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Snai
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PokerStars
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Stake
Bonus Benvenuto fino a 3025€
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Il mercato marcatore Çalhanoğlu presenta valutazioni piuttosto ravvicinate tra i principali operatori. La quota più alta tra quelle prese in esame è quella di Admiral Bet, a 5.25, seguita da PokerStars a 5.12 e Snai a 5.00; più contenuta invece la proposta di Stake, a 4.75. Le differenze riflettono le diverse valutazioni dei bookmaker sulla possibilità che il centrocampista dell’Inter trovi la via del gol contro il Real Madrid.

Real Madrid-Inter, pronostico marcatore Vinicius

REAL MADRID INTER PRONOSTICO MARCATORE VINICIUS
Snai
2.40
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PokerStars
2.44
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Admiral Bet
2.30
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Stake
2.00
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Il mercato marcatore Vinicius vede quote più basse rispetto a quelle proposte per Çalhanoğlu, segnale di una probabilità considerata maggiore dai bookmaker. La valutazione più alta tra quelle analizzate è quella di PokerStars, a 2.44, seguita da Snai a 2.40 e Admiral Bet a 2.30; più contenuta invece la quota di Stake, fissata a 2.00. Le differenze riflettono le diverse stime degli operatori sulla possibilità che l’attaccante del Real Madrid vada a segno contro l’Inter.

Real Madrid-Inter, dove vedere il match

Real Madrid-Inter, gara valida per la prima giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, si disputerà martedì 8 settembre alle 21:00 allo stadio Bernabéu e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.

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