La Champions dell’Inter parte dal Bernabéu: confronto tra le quote dei principali operatori sui possibili marcatori della sfida
VIDEO FCIN1908 / Real-Inter, la rassegna da Madrid: le ultimissime sulle formazioni e le scintille...
Il cammino in Champions League dell’Inter parte subito con una sfida dal peso specifico altissimo. Real Madrid-Inter, prima giornata della League Phase, oltre al fascino induscusso della sfida mette in palio un duello affascinante in panchina: José Mourinho contro Cristian Chivu, passato e presente nerazzurro che si incrociano sul palcoscenico più prestigioso d’Europa.
Al Bernabéu l’Inter è chiamata immediatamente a misurare le proprie ambizioni contro uno degli avversari più difficili del torneo. Il fattore campo e la qualità del Real incidono inevitabilmente sulle valutazioni dei bookmaker, ma i nerazzurri hanno armi e organizzazione per provare a rendere la partita molto più equilibrata di quanto possa suggerire il pronostico iniziale. Vediamo quindi cosa indicano le quote dei principali operatori e quali mercati possono offrire gli spunti più interessanti per Real Madrid-Inter.
Real Madrid-Inter, pronostico marcatore Calhanoglu
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Real Madrid-Inter, pronostico marcatore Vinicius
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Real Madrid-Inter, dove vedere il matchReal Madrid-Inter, gara valida per la prima giornata della Fase Campionato della Champions League 2026/27, si disputerà martedì 8 settembre alle 21:00 allo stadio Bernabéu e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.
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