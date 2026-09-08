Il cammino in Champions League dell’Inter parte subito con una sfida dal peso specifico altissimo. Real Madrid-Inter, prima giornata della League Phase, oltre al fascino induscusso della sfida mette in palio un duello affascinante in panchina: José Mourinho contro Cristian Chivu, passato e presente nerazzurro che si incrociano sul palcoscenico più prestigioso d’Europa.

Al Bernabéu l’Inter è chiamata immediatamente a misurare le proprie ambizioni contro uno degli avversari più difficili del torneo. Il fattore campo e la qualità del Real incidono inevitabilmente sulle valutazioni dei bookmaker, ma i nerazzurri hanno armi e organizzazione per provare a rendere la partita molto più equilibrata di quanto possa suggerire il pronostico iniziale. Vediamo quindi cosa indicano le quote dei principali operatori e quali mercati possono offrire gli spunti più interessanti per Real Madrid-Inter.

Real Madrid-Inter, pronostico marcatore Calhanoglu

REAL MADRID INTER PRONOSTICO MARCATORE CALHANOGLU 5.00 PIÙ INFO 5.12 PIÙ INFO 5.25 PIÙ INFO 4.75 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 3025€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Real Madrid-Inter, pronostico marcatore Vinicius

REAL MADRID INTER PRONOSTICO MARCATORE VINICIUS 2.40 PIÙ INFO 2.44 PIÙ INFO 2.30 PIÙ INFO 2.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 3025€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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