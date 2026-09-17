Giallorossi e nerazzurri si affrontano in una delle sfide più attese della giornata: il confronto tra le quote per il segno 1 e il segno 2.

Giovanni Montopoli
Maglia

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Roma e Inter si preparano a incrociarsi nel confronto più atteso della 5a giornata di campionato. All’Olimpico va in scena una sfida che mette di fronte due squadre chiamate a misurare ambizioni e stato di forma in un appuntamento dal peso specifico importante. Equilibrio, qualità individuale e possibili scelte tattiche rendono il pronostico tutt’altro che scontato: vediamo quindi come i principali operatori valutano Roma-Inter e quali indicazioni emergono dal confronto delle quote alla vigilia del match.

Roma-Inter, pronostico 1

ROMA INTER PRONOSTICO 1
Netwin
2.75
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PokerStars
2.70
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Vincitu
2.72
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Eurobet
2.70
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Netwin
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PokerStars
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Vincitu
10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito
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Eurobet
Bonus Benvenuto fino a 2100€
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
La vittoria della Roma all’Olimpico presenta valutazioni molto ravvicinate tra i principali operatori presi in esame. Netwin propone la quota più alta a 2.75, seguita da Vincitu a 2.72, mentre PokerStars ed Eurobet si attestano entrambe a 2.70. Un confronto che evidenzia quindi differenze contenute nella valutazione del segno 1 per Roma-Inter.
roma inter pronostico quote

Roma-Inter, pronostico 2

ROMA INTER PRONOSTICO 2
Netwin
2.55
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PokerStars
2.50
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Vincitu
2.51
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Eurobet
2.55
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Eurobet
Bonus Benvenuto fino a 2100€
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Sul fronte della vittoria dell’Inter, le valutazioni dei principali operatori restano anche in questo caso piuttosto compatte. Netwin ed Eurobet propongono il segno 2 a 2.55, mentre Vincitu si ferma a 2.51 e PokerStars a 2.50. Anche per il successo esterno dei nerazzurri, dunque, il confronto mostra uno scarto minimo tra le quote disponibili.

Roma-Inter, dove vedere la sfida in tv

Roma-Inter, sfida valida per la 5ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 19 settembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.

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