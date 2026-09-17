Giallorossi e nerazzurri si affrontano in una delle sfide più attese della giornata: il confronto tra le quote per il segno 1 e il segno 2.
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Roma e Inter si preparano a incrociarsi nel confronto più atteso della 5a giornata di campionato. All’Olimpico va in scena una sfida che mette di fronte due squadre chiamate a misurare ambizioni e stato di forma in un appuntamento dal peso specifico importante. Equilibrio, qualità individuale e possibili scelte tattiche rendono il pronostico tutt’altro che scontato: vediamo quindi come i principali operatori valutano Roma-Inter e quali indicazioni emergono dal confronto delle quote alla vigilia del match.
Roma-Inter, pronostico 1
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Roma-Inter, pronostico 2
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Roma-Inter, dove vedere la sfida in tvRoma-Inter, sfida valida per la 5ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 19 settembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.
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