Roma e Inter si preparano a incrociarsi nel confronto più atteso della 5a giornata di campionato. All’Olimpico va in scena una sfida che mette di fronte due squadre chiamate a misurare ambizioni e stato di forma in un appuntamento dal peso specifico importante. Equilibrio, qualità individuale e possibili scelte tattiche rendono il pronostico tutt’altro che scontato: vediamo quindi come i principali operatori valutano Roma-Inter e quali indicazioni emergono dal confronto delle quote alla vigilia del match.

Roma-Inter, pronostico 1

ROMA INTER PRONOSTICO 1 2.75 PIÙ INFO 2.70 PIÙ INFO 2.72 PIÙ INFO 2.70 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Roma-Inter, pronostico 2

ROMA INTER PRONOSTICO 2 2.55 PIÙ INFO 2.50 PIÙ INFO 2.51 PIÙ INFO 2.55 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 100% 1ª ricarica fino a 100€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Roma-Inter, dove vedere la sfida in tv

La vittoria dellaall’Olimpico presenta valutazioni molto ravvicinate tra i principali operatori presi in esame.propone la quota più alta a, seguita da, mentreedsi attestano entrambe a. Un confronto che evidenzia quindi differenze contenute nella valutazione del segnoper Roma-Inter.Sul fronte della, le valutazioni dei principali operatori restano anche in questo caso piuttosto compatte.edpropongono il segno, mentresi ferma a. Anche per il successo esterno dei nerazzurri, dunque, il confronto mostra uno scarto minimo tra le quote disponibili.Roma-Inter, sfida valida per la 5ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 19 settembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.