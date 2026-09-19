Per la quinta giornata di campionato, ultima prima della sosta per gli impegni delle nazionali, la Serie A si congeda provvisoriamente con il botto. Roma-Inter accende i riflettori su una delle sfide più attese, con due squadre ricche di qualità soprattutto dalla trequarti in avanti. In una partita che può essere decisa anche da un singolo episodio, cresce l’interesse per il mercato dedicato al possibile marcatore. Tra attaccanti di riferimento, incursori e uomini capaci di trovare il gol anche partendo da lontano, le alternative non mancano: analizziamo quindi le quote proposte dai principali operatori per individuare i nomi più attesi sotto porta.

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Uno che quando vede nerazzurro si illumina.Sul fronte marcatore Roma, riflettori puntati su Paulo Dybala, tra i giocatori più attesi della sfida contro l’Inter. La quota per una sua rete è proposta a 3.00 da bet365 e Snai, sale a 3.06 su PokerStars e arriva fino a 3.60 su Bwin. Un ventaglio abbastanza compatto, che conferma come l’argentino sia considerato uno dei principali candidati al gol tra i giallorossi.

Roma-Inter, dove vedere la sfida in tv

Roma-Inter ( qui la probabile formazione nerazzurra ), sfida valida per la 5ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 19 settembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.