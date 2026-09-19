Quote a confronto per il mercato marcatore della sfida di campionato tra Roma e Inter: riflettori su Nicolò Barella e Paulo Dybala.

Giovanni Montopoli
gasperini-chivu-abbraccio

VIDEO / Roma-Inter ma non solo: le quote delle partite della quinta giornata di Serie A

Per la quinta giornata di campionato, ultima prima della sosta per gli impegni delle nazionali, la Serie A si congeda provvisoriamente con il botto. Roma-Inter accende i riflettori su una delle sfide più attese, con due squadre ricche di qualità soprattutto dalla trequarti in avanti. In una partita che può essere decisa anche da un singolo episodio, cresce l’interesse per il mercato dedicato al possibile marcatore. Tra attaccanti di riferimento, incursori e uomini capaci di trovare il gol anche partendo da lontano, le alternative non mancano: analizziamo quindi le quote proposte dai principali operatori per individuare i nomi più attesi sotto porta.

roma inter pronostico marcatore

Roma-Inter, pronostico marcatore Barella

ROMA INTER PRONOSTICO MARCATORE BARELLA
bet365
7.00
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Snai
9.00
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Bwin
8.00
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PokerStars
9.24
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Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.

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100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus
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Bwin
fino a 3015€ + 30 Free Spins
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PokerStars
100% 1ª ricarica fino a 100€
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Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
Dopo aver guidato la rimonta contro l'Udinese per il mercato marcatore, uno dei nomi proposti è quello di Nicolò Barella. La quota per un suo gol in Roma-Inter varia sensibilmente tra gli operatori: bet365 lo propone a 7.00, Bwin a 8.00, Snai a 9.00, mentre PokerStars arriva a 9.24. Quote che possono subire variazioni fino al calcio d’inizio e che riflettono valutazioni differenti dei bookmaker sulla possibilità che il centrocampista nerazzurro trovi la via della rete.

Roma-Inter, pronostico marcatore Dybala

ROMA INTER PRONOSTICO MARCATORE DYBALA
bet365
3.00
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Snai
3.00
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Bwin
3.60
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PokerStars
3.06
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Uno che quando vede nerazzurro si illumina.Sul fronte marcatore Roma, riflettori puntati su Paulo Dybala, tra i giocatori più attesi della sfida contro l’Inter. La quota per una sua rete è proposta a 3.00 da bet365 e Snai, sale a 3.06 su PokerStars e arriva fino a 3.60 su Bwin. Un ventaglio abbastanza compatto, che conferma come l’argentino sia considerato uno dei principali candidati al gol tra i giallorossi.

Roma-Inter, dove vedere la sfida in tv

Roma-Inter (qui la probabile formazione nerazzurra), sfida valida per la 5ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà sabato 19 settembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.

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