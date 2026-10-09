GUARRO e PACE EP22: La domanda che bisogna farsi su Stankovic e il retroscena sull'offerta

Archiviata la pausa per le nazionali, la Serie A riaccende i motori con una giornata che mette in palio punti pesanti e promette di rimescolare gli equilibri del campionato. Riflettori puntati sull'Inter di Cristian Chivu, attesa dalla sfida casalinga contro il Parma, ma il programma del weekend offre diversi incroci interessanti, tra favorite chiamate a rispettare i pronostici e possibili risultati a sorpresa. Un turno da leggere con attenzione anche in chiave pronostici: abbiamo selezionato le partite più intriganti, analizzando quote e possibili esiti per costruire la nostra schedina di Serie A.

Schedina 6a giornata di Serie A

SCHEDINA 6a GIORNATA SERIE A NAPOLI-FROSINONE UNDER 2.5 2.50 2.55 2.60 COMO-ROMA X 3.60 3.56 3.55 LECCE-BOLOGNA 1 4.10 4.30 4.20 SASSUOLO-MILAN X 3.75 3.79 3.75 TORINO-UDINESE X 3.20 3.20 3.15 Comparazione quota totale 0.00 0.00 0.00 Vincita potenziale scommettendo € 0.00 0.00 0.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La schedina della sesta giornata di Serie A punta su cinque incontri dagli esiti tutt'altro che scontati, privilegiando mercati e risultati capaci di offrire quote interessanti. Si parte dall'Under 2.5 di Napoli-Frosinone, proposto fino a 2.60 da Admiral Bet, per poi passare al pareggio tra Como e Roma, quotato 3.60 da Bwin. Più rischiosa la scelta del segno 1 in Lecce-Bologna, disponibile a 4.30 su Stake, mentre per Sassuolo-Milan e Torino-Udinese l'attenzione si concentra sul segno X, rispettivamente a 3.79 su Stake e 3.20 su Bwin e Stake. Una selezione che punta su partite potenzialmente equilibrate e risultati non scontati, con quote che riflettono anche il grado di rischio delle singole giocate.