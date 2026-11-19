La 12ª giornata di Serie A propone due schedine con mercati differenti tra esiti finali, Under e Over. Ecco analisi e comparazione quote.
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La Serie A riaccende i riflettori sulla corsa scudetto con la dodicesima giornata di campionato, in programma da sabato 21 a lunedì 23 novembre. Un turno particolarmente interessante, che arriva dopo gli impegni delle nazionali e propone sfide importanti sia nelle zone alte della classifica sia nella lotta per la salvezza. Il big match del weekend è Atalanta-Inter, con i nerazzurri di Cristian Chivu attesi da una trasferta insidiosa a Bergamo, mentre il Napoli ospita il Torino e la Roma fa visita al Parma. Impegni casalinghi per Milan e Juventus, rispettivamente contro Frosinone e Venezia, in un programma che potrebbe contribuire a ridisegnare gli equilibri del campionato.
Tra grandi favorite, possibili sorprese e confronti dall'esito tutt'altro che scontato, la dodicesima giornata offre numerosi spunti per costruire le schedine del fine settimana. Particolare attenzione meritano anche Bologna-Udinese, Lazio-Lecce e Monza-Fiorentina, incontri che presentano caratteristiche differenti e possono nascondere diverse insidie. Nella nostra schedina Serie A della 12ª giornata analizziamo alcune delle partite più interessanti, prendendo in considerazione il rendimento recente delle squadre, il fattore campo e le possibili chiavi tattiche. Spazio quindi alla comparazione delle quote dei principali operatori, con un confronto sui mercati selezionati e sui possibili esiti delle sfide in programma.
Schedina n1
La prima schedina dedicata alla 12ª giornata di Serie A propone una combinazione che alterna esiti più lineari a scelte dal coefficiente più alto. Si parte da Como-Cagliari, con il pareggio quotato 5.60 da William Hill, 5.35 da Stake e 5.50 da Snai, un’ipotesi che punta sull’equilibrio tra due squadre in cerca di punti pesanti. Più netta invece la valutazione per Lazio-Lecce, dove il segno 1 viene offerto a 1.40 da William Hill, 1.31 da Stake e 1.33 da Snai, a conferma del favore del pronostico per i biancocelesti. In Parma-Roma trova spazio l’Over 2.5, proposto a 1.47 da William Hill, 1.50 da Stake e 1.52 da Snai, mentre per Napoli-Torino la scelta ricade sull’Under 2.5, quotato 2.15 da William Hill, 2.08 da Stake e 2.10 da Snai.
Schedina n2
La seconda schedina si concentra su un mix di mercati capaci di alzare sensibilmente il potenziale rendimento complessivo. In Juventus-Venezia viene preso in considerazione l’Under 2.5, con quote di 2.26 da William Hill, 2.22 da Stake e 2.20 da Snai, mentre in Bologna-Udinese la scelta cade sul segno 1, proposto a 1.73 da William Hill, 1.72 da Stake e 1.67 da Snai. Le quote si alzano sensibilmente con il pareggio di Milan-Frosinone, fissato a 4.70 da William Hill, 4.75 da Stake e 4.50 da Snai, e con l’X di Monza-Fiorentina, offerto a 3.70 da William Hill, 3.84 da Stake e 3.75 da Snai.
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