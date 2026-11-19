La Serie A riaccende i riflettori sulla corsa scudetto con la dodicesima giornata di campionato, in programma da sabato 21 a lunedì 23 novembre. Un turno particolarmente interessante, che arriva dopo gli impegni delle nazionali e propone sfide importanti sia nelle zone alte della classifica sia nella lotta per la salvezza. Il big match del weekend è Atalanta-Inter, con i nerazzurri di Cristian Chivu attesi da una trasferta insidiosa a Bergamo, mentre il Napoli ospita il Torino e la Roma fa visita al Parma. Impegni casalinghi per Milan e Juventus, rispettivamente contro Frosinone e Venezia, in un programma che potrebbe contribuire a ridisegnare gli equilibri del campionato.

Tra grandi favorite, possibili sorprese e confronti dall'esito tutt'altro che scontato, la dodicesima giornata offre numerosi spunti per costruire le schedine del fine settimana. Particolare attenzione meritano anche Bologna-Udinese, Lazio-Lecce e Monza-Fiorentina, incontri che presentano caratteristiche differenti e possono nascondere diverse insidie. Nella nostra schedina Serie A della 12ª giornata analizziamo alcune delle partite più interessanti, prendendo in considerazione il rendimento recente delle squadre, il fattore campo e le possibili chiavi tattiche. Spazio quindi alla comparazione delle quote dei principali operatori, con un confronto sui mercati selezionati e sui possibili esiti delle sfide in programma.

Schedina n1

SCHEDINA n1 Como-Cagliari X 5.60 5.35 5.50 Lazio-Lecce 1 1.40 1.31 1.33 Parma-Roma OVER 2.5 1.47 1.50 1.52 Napoli-Torino UNDER 2.5 2.15 2.08 2.10 Comparazione quota totale 0.00 0.00 0.00 Vincita potenziale scommettendo € 0.00 0.00 0.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La prima schedina dedicata alla 12ª giornata di Serie A propone una combinazione che alterna esiti più lineari a scelte dal coefficiente più alto. Si parte da Como-Cagliari, con il pareggio quotato 5.60 da William Hill, 5.35 da Stake e 5.50 da Snai, un’ipotesi che punta sull’equilibrio tra due squadre in cerca di punti pesanti. Più netta invece la valutazione per Lazio-Lecce, dove il segno 1 viene offerto a 1.40 da William Hill, 1.31 da Stake e 1.33 da Snai, a conferma del favore del pronostico per i biancocelesti. In Parma-Roma trova spazio l’Over 2.5, proposto a 1.47 da William Hill, 1.50 da Stake e 1.52 da Snai, mentre per Napoli-Torino la scelta ricade sull’Under 2.5, quotato 2.15 da William Hill, 2.08 da Stake e 2.10 da Snai.

Schedina n2

SCHEDINA n2 JUVENTUS-VENEZIA UNDER 2.5 2.26 2.22 2.20 BOLOGNA-UDINESE 1 1.73 1.72 1.67 MILAN-FROSINONE X 4.70 4.75 4.50 MONZA-FIORENTINA X 3.70 3.84 3.75 Comparazione quota totale 0.00 0.00 0.00 Vincita potenziale scommettendo € 0.00 0.00 0.00 PIÙ INFO PIÙ INFO PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

La seconda schedina si concentra su un mix di mercati capaci di alzare sensibilmente il potenziale rendimento complessivo. Inviene preso in considerazione l’, con quote di, mentre inla scelta cade sul segno 1, proposto a. Le quote si alzano sensibilmente con il pareggio di, fissato a, e con l’X di, offerto a