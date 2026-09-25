VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

Turchia-Francia è una di quelle partite che, già sulla carta, promettono ritmi alti e parecchia tensione. I padroni di casa proveranno a sfruttare ambiente e intensità per mettere in difficoltà una Francia che resta una delle Nazionali con più qualità e profondità in Europa. Una sfida interessante anche in chiave comparazione quote, perché il fattore campo può rendere meno scontato un pronostico che sulla carta sembra pendere dalla parte dei Bleus. Occhio anche al fronte Inter. Tra i nerazzurri convocati per questa finestra internazionale c’è Andy Diouf, inserito nel gruppo della Francia e atteso proprio dalla trasferta contro la Turchia. Nessun giocatore dell’attuale rosa interista figura invece tra i convocati turchi indicati dall’Inter per questa sosta. Un motivo in più, quindi, per seguire da vicino la gara e capire quale spazio potrà trovare Diouf in un appuntamento che apre il cammino francese in Nations League.

Turchia-Francia, assist Diouf

TURCHIA-FRANCIA ASSIST DIOUF 5.00 PIÙ INFO 5.00 PIÙ INFO 4.30 PIÙ INFO 3.40 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 7105€ PIÙ INFO 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul 1º deposito + maxibonus fino a 10.800€ + 20 FS PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 3025€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Il possibile assist di Andy Diouf viene valutato in modo piuttosto diverso dai vari operatori. Better Lottomatica e Domus Bet propongono la quota più alta, entrambe a 5.00, mentre Eurobet si attesta a 4.30 e Stake scende fino a 3.40. Una forbice abbastanza ampia, che evidenzia letture differenti sul possibile impatto offensivo del calciatore dell’Inter nella sfida tra Turchia e Francia.

Turchia-Francia, gol Diouf

TURCHIA FRANCIA MARCATORE DIOUF 6.75 PIÙ INFO 5.80 PIÙ INFO 6.60 PIÙ INFO 4.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 7105€ PIÙ INFO 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul 1º deposito + maxibonus fino a 10.800€ + 20 FS PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 3025€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Anche sul possibile gol di Andy Diouf le valutazioni degli operatori sono piuttosto distanti. Better Lottomatica propone la quota più alta a 6.75, seguita da Eurobet a 6.60 e Domus Bet a 5.80. Più bassa invece la proposta di Stake, che quota il marcatore a 4.00.

Turchia-Francia, dove vedere la sfida in tv

Turchia-Francia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sul canale 251 di Sky (Sky Sport 251), con la telecronaca di Antonio Nucera, e sulla piattaforma streaming NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.