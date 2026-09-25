La Nations League accende i riflettori anche sui nerazzurri impegnati con le rispettive Nazionali: focus sulle quote dedicate ad Andy Diouf.
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Turchia-Francia è una di quelle partite che, già sulla carta, promettono ritmi alti e parecchia tensione. I padroni di casa proveranno a sfruttare ambiente e intensità per mettere in difficoltà una Francia che resta una delle Nazionali con più qualità e profondità in Europa. Una sfida interessante anche in chiave comparazione quote, perché il fattore campo può rendere meno scontato un pronostico che sulla carta sembra pendere dalla parte dei Bleus. Occhio anche al fronte Inter. Tra i nerazzurri convocati per questa finestra internazionale c’è Andy Diouf, inserito nel gruppo della Francia e atteso proprio dalla trasferta contro la Turchia. Nessun giocatore dell’attuale rosa interista figura invece tra i convocati turchi indicati dall’Inter per questa sosta. Un motivo in più, quindi, per seguire da vicino la gara e capire quale spazio potrà trovare Diouf in un appuntamento che apre il cammino francese in Nations League.
Turchia-Francia, assist Diouf
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Il possibile assist di Andy Diouf viene valutato in modo piuttosto diverso dai vari operatori. Better Lottomatica e Domus Bet propongono la quota più alta, entrambe a 5.00, mentre Eurobet si attesta a 4.30 e Stake scende fino a 3.40. Una forbice abbastanza ampia, che evidenzia letture differenti sul possibile impatto offensivo del calciatore dell’Inter nella sfida tra Turchia e Francia.
Turchia-Francia, gol Diouf
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Anche sul possibile gol di Andy Diouf le valutazioni degli operatori sono piuttosto distanti. Better Lottomatica propone la quota più alta a 6.75, seguita da Eurobet a 6.60 e Domus Bet a 5.80. Più bassa invece la proposta di Stake, che quota il marcatore a 4.00.
Turchia-Francia, dove vedere la sfida in tvTurchia-Francia sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva sul canale 251 di Sky (Sky Sport 251), con la telecronaca di Antonio Nucera, e sulla piattaforma streaming NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
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