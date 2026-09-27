La sfida di Nations League si presenta aperta: il pareggio viaggia sopra quota 3.30, mentre il successo degli Azzurri oscilla tra 2.55 e 2.60
Dopo lo scivolone contro il Belgio gli azzurri targati Roberto Mancini sono chiamati a rialzare immediatamente la testa. Turchia e Italia si ritrovano di fronte in Nations League per una sfida che promette ritmo, intensità e parecchi spunti interessanti. Gli Azzurri sono chiamati a misurarsi contro una nazionale cresciuta molto negli ultimi anni, capace soprattutto davanti al proprio pubblico di alzare il livello dell’aggressività e mettere in difficoltà anche avversari di prima fascia. Una partita che si presta quindi a diverse letture anche in ottica pronostico. Il fattore campo può avere un peso importante, ma il confronto sulla carta appare estremamente equilibrato. Vediamo allora come i principali bookmaker interpretano Turchia-Italia e quali mercati possono offrire gli spunti più interessanti.
Turchia-Italia, pronostico X
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Il pareggio è uno degli esiti da tenere in considerazione per Turchia-Italia. Il segno X viene proposto a 3.35 da Goldbet e Planetwin365, sale a 3.40 su StarCasinò e raggiunge 3.45 su Eplay24. Quote molto ravvicinate tra loro, che fotografano una sfida considerata equilibrata e nella quale nessuna delle due nazionali parte con un margine netto sull’altra.
Turchia-Italia, pronostico 2
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Per chi guarda invece al successo dell’Italia, il segno 2 si mantiene su valori piuttosto compatti. Goldbet e Planetwin365 lo propongono a 2.60, mentre StarCasinò ed Eplay24 scendono a 2.55. Il mercato assegna quindi agli Azzurri una chance concreta, pur senza considerarli nettamente favoriti in una trasferta che si preannuncia insidiosa.
Quando gioca l'Italia in Nations League
La fase a gironi dell’Italia inizierà a Roma e si concluderà il 15 novembre a Bruxelles, ancora contro il Belgio. Ecco tutti gli appuntamenti degli Azzurri:
- Italia-Belgio – venerdì 25 settembre 2026, ore 20:45, Stadio Olimpico di Roma
- Turchia-Italia – lunedì 28 settembre 2026, ore 20:45, Atatürk Spor Kompleksi di Bursa
- Francia-Italia – venerdì 2 ottobre 2026, ore 20:45, Stade de France di Saint-Denis
- Italia-Turchia – lunedì 5 ottobre 2026, ore 20:45, Stadio Renato Dall’Ara di Bologna
- Italia-Francia – giovedì 12 novembre 2026, ore 20:45, Stadio Giuseppe Meazza di Milano
- Belgio-Italia – domenica 15 novembre 2026, ore 20:45, Stadio Re Baldovino di Bruxelles.
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