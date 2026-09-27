Dopo lo scivolone contro il Belgio gli azzurri targati Roberto Mancini sono chiamati a rialzare immediatamente la testa. Turchia e Italia si ritrovano di fronte in Nations League per una sfida che promette ritmo, intensità e parecchi spunti interessanti. Gli Azzurri sono chiamati a misurarsi contro una nazionale cresciuta molto negli ultimi anni, capace soprattutto davanti al proprio pubblico di alzare il livello dell’aggressività e mettere in difficoltà anche avversari di prima fascia. Una partita che si presta quindi a diverse letture anche in ottica pronostico. Il fattore campo può avere un peso importante, ma il confronto sulla carta appare estremamente equilibrato. Vediamo allora come i principali bookmaker interpretano Turchia-Italia e quali mercati possono offrire gli spunti più interessanti.

Turchia-Italia, pronostico X

TURCHIA-ITALIA PRONOSTICO X 3.35 PIÙ INFO 3.35 PIÙ INFO 3.40 PIÙ INFO 3.45 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2350€ PIÙ INFO 50€ senza deposito + 50€ cashback PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 30€ freebet PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Il pareggio è uno degli esiti da tenere in considerazione per Turchia-Italia. Il segno X viene proposto a 3.35 da Goldbet e Planetwin365, sale a 3.40 su StarCasinò e raggiunge 3.45 su Eplay24. Quote molto ravvicinate tra loro, che fotografano una sfida considerata equilibrata e nella quale nessuna delle due nazionali parte con un margine netto sull’altra.

Turchia-Italia, pronostico 2

TURCHIA ITALIA PRONOSTICO 2 2.60 PIÙ INFO 2.60 PIÙ INFO 2.55 PIÙ INFO 2.55 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2350€ PIÙ INFO 50€ senza deposito + 50€ cashback PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 30€ freebet PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Per chi guarda invece al successo dell’Italia, il segno 2 si mantiene su valori piuttosto compatti. Goldbet e Planetwin365 lo propongono a 2.60, mentre StarCasinò ed Eplay24 scendono a 2.55. Il mercato assegna quindi agli Azzurri una chance concreta, pur senza considerarli nettamente favoriti in una trasferta che si preannuncia insidiosa.

Quando gioca l'Italia in Nations League

La fase a gironi dell’Italia inizierà a Roma e si concluderà il 15 novembre a Bruxelles, ancora contro il Belgio. Ecco tutti gli appuntamenti degli Azzurri: