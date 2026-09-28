Nations League, gli azzurri cercano risposte contro la Turchia: focus sulle quote marcatore dei due giocatori dell’Inter
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La Nations League mette di fronte Turchia e Italia in una sfida già importante nel cammino degli azzurri. A Bursa la Nazionale di Roberto Mancini cerca risposte dopo il ko per 2-0 contro il Belgio all’esordio, in una gara che può già dare indicazioni più precise sugli equilibri del girone. Una partita interessante anche in ottica comparazione quote, considerando il fattore campo e la necessità dell’Italia di reagire immediatamente.
Occhi puntati anche sui giocatori dell’Inter presenti nel gruppo azzurro. Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Francesco Pio Esposito rappresentano il blocco nerazzurro a disposizione di Mancini, con Barella e Pio già titolari nella prima sfida contro il Belgio. Il giovane attaccante dell’Inter, in particolare, può rappresentare una delle soluzioni più interessanti per un’Italia chiamata a trovare maggiore incisività negli ultimi metri. Turchia-Italia diventa così anche un nuovo banco di prova per i nerazzurri in Nazionale, in attesa del ritorno agli impegni di club.
Turchia-Italia, pronostico marcatore Bastoni
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Turchia-Italia, pronostico marcatore Esposito
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Turchia-Italia, dove vedere il match in tvIl calcio d'inizio di Turchia-Italia è previsto alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1. Per chi preferisce seguire il match online, sarà possibile vedere la sfida anche in streaming gratuito su RaiPlay, attraverso il sito e l'applicazione della piattaforma Rai.
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