Nations League, gli azzurri cercano risposte contro la Turchia: focus sulle quote marcatore dei due giocatori dell’Inter

Giovanni Montopoli
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La Nations League mette di fronte Turchia e Italia in una sfida già importante nel cammino degli azzurri. A Bursa la Nazionale di Roberto Mancini cerca risposte dopo il ko per 2-0 contro il Belgio all’esordio, in una gara che può già dare indicazioni più precise sugli equilibri del girone. Una partita interessante anche in ottica comparazione quote, considerando il fattore campo e la necessità dell’Italia di reagire immediatamente.

Occhi puntati anche sui giocatori dell’Inter presenti nel gruppo azzurro. Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Francesco Pio Esposito rappresentano il blocco nerazzurro a disposizione di Mancini, con Barella e Pio già titolari nella prima sfida contro il Belgio. Il giovane attaccante dell’Inter, in particolare, può rappresentare una delle soluzioni più interessanti per un’Italia chiamata a trovare maggiore incisività negli ultimi metri. Turchia-Italia diventa così anche un nuovo banco di prova per i nerazzurri in Nazionale, in attesa del ritorno agli impegni di club.

turchia italia focus marcatori

Turchia-Italia, pronostico marcatore Bastoni

TURCHIA ITALIA PRONOSTICO MARCATORE BASTONI
Snai
25.00
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Planetwin 365
12.00
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Admiral Bet
14.50
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16.00
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Per chi guarda al mercato del possibile marcatore, il nome di Alessandro Bastoni rappresenta una soluzione ad alta quota. Il difensore dell’Inter resta naturalmente meno esposto al gol rispetto agli uomini offensivi, ma sui calci piazzati può diventare un’opzione da considerare grazie alla sua presenza nell’area avversaria. Le valutazioni degli operatori sono piuttosto distanti tra loro: Snai propone il gol di Bastoni a 25.00, mentre Planetwin365 è a 12.00, Admiral Bet a 14.50 e Stake a 16.00.

Turchia-Italia, pronostico marcatore Esposito

TURCHIA ITALIA PRONOSTICO MARCATORE PIO ESPOSITO
Snai
3.25
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Planetwin 365
3.05
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Admiral Bet
2.70
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Stake
2.75
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Tra le opzioni più interessanti nel mercato dei marcatori c’è anche Francesco Pio Esposito, attaccante che può rappresentare una soluzione offensiva importante per l’Italia. Le quote sul suo possibile gol sono abbastanza ravvicinate, ma con differenze comunque utili in fase di comparazione: Snai propone Esposito marcatore a 3.25, Planetwin365 a 3.05, mentre Stake quota 2.75 e Admiral Bet 2.70.

Turchia-Italia, dove vedere il match in tv

Il calcio d'inizio di Turchia-Italia è previsto alle ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1. Per chi preferisce seguire il match online, sarà possibile vedere la sfida anche in streaming gratuito su RaiPlay, attraverso il sito e l'applicazione della piattaforma Rai.

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