La Nations League mette di fronte Turchia e Italia in una sfida già importante nel cammino degli azzurri. A Bursa la Nazionale di Roberto Mancini cerca risposte dopo il ko per 2-0 contro il Belgio all’esordio, in una gara che può già dare indicazioni più precise sugli equilibri del girone. Una partita interessante anche in ottica comparazione quote, considerando il fattore campo e la necessità dell’Italia di reagire immediatamente.

Occhi puntati anche sui giocatori dell’Inter presenti nel gruppo azzurro. Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Francesco Pio Esposito rappresentano il blocco nerazzurro a disposizione di Mancini, con Barella e Pio già titolari nella prima sfida contro il Belgio. Il giovane attaccante dell’Inter, in particolare, può rappresentare una delle soluzioni più interessanti per un’Italia chiamata a trovare maggiore incisività negli ultimi metri. Turchia-Italia diventa così anche un nuovo banco di prova per i nerazzurri in Nazionale, in attesa del ritorno agli impegni di club.

Turchia-Italia, pronostico marcatore Bastoni

TURCHIA ITALIA PRONOSTICO MARCATORE BASTONI 25.00 PIÙ INFO 12.00 PIÙ INFO 14.50 PIÙ INFO 16.00 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2350€ PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 3025€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Turchia-Italia, pronostico marcatore Esposito

TURCHIA ITALIA PRONOSTICO MARCATORE PIO ESPOSITO 3.25 PIÙ INFO 3.05 PIÙ INFO 2.70 PIÙ INFO 2.75 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 2350€ PIÙ INFO fino a 7000€ + 1000 Free Spins PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 3025€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Turchia-Italia, dove vedere il match in tv

Per chi guarda al mercato del possibile marcatore, il nome dirappresenta una soluzione ad alta quota. Il difensore dell’Inter resta naturalmente meno esposto al gol rispetto agli uomini offensivi, ma sui calci piazzati può diventare un’opzione da considerare grazie alla sua presenza nell’area avversaria. Le valutazioni degli operatori sono piuttosto distanti tra loro:, mentreTra le opzioni più interessanti nel mercato dei marcatori c’è anche, attaccante che può rappresentare una soluzione offensiva importante per l’Italia. Le quote sul suo possibile gol sono abbastanza ravvicinate, ma con differenze comunque utili in fase di comparazione:, mentreIl calcio d'inizio di. La partita sarà trasmessa. Per chi preferisce seguire il match online, sarà possibile vedere la sfida anche in, attraverso il sito e l'applicazione della piattaforma Rai.