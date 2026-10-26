La squadra di Chivu cerca i tre punti al Penzo: il confronto delle quote per il segno 2 e l'Under 3.5 proposte dai principali bookmaker.
VIDEO / Inter-Fiorentina, Calvarese rivela la posizione di Orsato sul contatto Viery-Thuram
La nona giornata di Serie A propone la sfida tra Venezia e Inter, in programma mercoledì 28 ottobre alle 18:30 allo stadio Penzo. I nerazzurri di Cristian Chivu cercano continuità in una trasferta che precede il derby contro il Milan, mentre i padroni di casa proveranno a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una delle principali candidate allo scudetto. Analizziamo le principali opzioni di pronostico attraverso la comparazione delle quote relative al match dei nerazzurri.
Venezia-Inter, pronostico 2
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
Venezia-Inter, pronostico 2 – L'Inter parte con i favori del pronostico nella trasferta contro il Venezia, grazie alla maggiore qualità della rosa e alle soluzioni a disposizione di Cristian Chivu. Il successo nerazzurro è proposto a 1,37 da Betsson, che presenta la valutazione più alta tra gli operatori considerati. Seguono bet365 a 1,36, Netwin a 1,35 e GoldBet a 1,33. Quote piuttosto ravvicinate, che evidenziano come i bookmaker considerino la formazione ospite favorita per la conquista dei tre punti.
Venezia-Inter, pronostico Under 3.5
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
Venezia-Inter, pronostico Under 3.5 – Un'altra possibilità da analizzare riguarda il numero complessivo delle reti, con particolare attenzione all'Under 3.5, che comprende tutti i risultati con un massimo di tre gol. La gestione delle energie e la possibilità di una gara controllata dai nerazzurri rappresentano elementi da considerare nella lettura dell'incontro. Per questa opzione, bet365 propone la quota più alta a 1,90, seguita da Betsson a 1,89, mentre GoldBet e Netwin si attestano entrambe a 1,85. Le valutazioni degli operatori risultano quindi sostanzialmente allineate.
Venezia-Inter, dove vedere il match in tvLa sfida valida per la 9ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà mercoledì 28 ottobre alle 18:30 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA