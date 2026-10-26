La nona giornata di Serie A propone la sfida tra Venezia e Inter, in programma mercoledì 28 ottobre alle 18:30 allo stadio Penzo. I nerazzurri di Cristian Chivu cercano continuità in una trasferta che precede il derby contro il Milan, mentre i padroni di casa proveranno a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una delle principali candidate allo scudetto. Analizziamo le principali opzioni di pronostico attraverso la comparazione delle quote relative al match dei nerazzurri.

Venezia-Inter, pronostico 2

VENEZIA INTER PRONOSTICO 2 1.33 PIÙ INFO 1.36 PIÙ INFO 1.37 PIÙ INFO 1.35 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Venezia-Inter, pronostico 2 – L'Inter parte con i favori del pronostico nella trasferta contro il Venezia, grazie alla maggiore qualità della rosa e alle soluzioni a disposizione di Cristian Chivu. Il successo nerazzurro è proposto a 1,37 da Betsson, che presenta la valutazione più alta tra gli operatori considerati. Seguono bet365 a 1,36, Netwin a 1,35 e GoldBet a 1,33. Quote piuttosto ravvicinate, che evidenziano come i bookmaker considerino la formazione ospite favorita per la conquista dei tre punti.

Venezia-Inter, pronostico Under 3.5

VENEZIA INTER PRONOSTICO UNDER 3.5 1.85 PIÙ INFO 1.90 PIÙ INFO 1.89 PIÙ INFO 1.85 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. Bonus Benvenuto fino a 2100€ PIÙ INFO fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO Bonus 2000€ Gratis + 100% fino a 2000€ sulla ricarica PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Venezia-Inter, pronostico Under 3.5 – Un'altra possibilità da analizzare riguarda il numero complessivo delle reti, con particolare attenzione all'Under 3.5, che comprende tutti i risultati con un massimo di tre gol. La gestione delle energie e la possibilità di una gara controllata dai nerazzurri rappresentano elementi da considerare nella lettura dell'incontro. Per questa opzione, bet365 propone la quota più alta a 1,90, seguita da Betsson a 1,89, mentre GoldBet e Netwin si attestano entrambe a 1,85. Le valutazioni degli operatori risultano quindi sostanzialmente allineate.

Venezia-Inter, dove vedere il match in tv

La sfidavalida per la 9ª giornata della Serie A 2026/27, si disputeràe verrà trasmessa in diretta esclusiva dae sui canali. Sarà possibile seguire il match tramite l'app disu smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app esui dispositivi mobili abilitati.