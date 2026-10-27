La 9a giornata di Serie A propone la sfida tra Venezia e Inter, in programma mercoledì 28 ottobre alle 18:30 allo stadio Penzo: occhio al risultato esatto.
VIDEO / Inter-Fiorentina, Calvarese rivela la posizione di Orsato sul contatto Viery-Thuram
La 9a giornata di Serie A propone la sfida tra Venezia e Inter, in programma mercoledì 28 ottobre alle 18:30 allo stadio Penzo. I nerazzurri di Cristian Chivu cercano continuità in una trasferta che precede il derby contro il Milan, mentre i padroni di casa proveranno a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una delle principali candidate allo scudetto. Analizziamo le principali opzioni di pronostico attraverso la comparazione delle quote che riguardano i risultati esatti.
Goleada nerazzurra a Venezia?
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
Interessante la quota del 3-1 dell'Inter a Venezia: su 37 sfide tra le due formazioni, i nerazzurri ne hanno vinte 24 contro 7 vittorie del Venezia (e 6 pareggi). La squadra di Chivu arriva col favore del pronostico e punta a restare in vetta alla classifica con altri 3 punti prima del derby. La vittoria dei nerazzurri per 3-1 parte da quota 10 su Snai, sale a 10.4 su Vincitu e arriva a 10.5 su NetBet e NetWin.
E se arriva il clean sheet...
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti.
Dove vedere Venezia-Inter in tv
Cagliari-Inter, sfida valida per la 9ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà mercoledì 28 ottobre alle 18:30 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA