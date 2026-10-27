La 9a giornata di Serie A propone la sfida tra Venezia e Inter, in programma mercoledì 28 ottobre alle 18:30 allo stadio Penzo. I nerazzurri di Cristian Chivu cercano continuità in una trasferta che precede il derby contro il Milan, mentre i padroni di casa proveranno a sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà una delle principali candidate allo scudetto. Analizziamo le principali opzioni di pronostico attraverso la comparazione delle quote che riguardano i risultati esatti.

Goleada nerazzurra a Venezia?

VENEZIA-INTER RISULTATO ESATTO 1-3 10 PIÙ INFO 10.5 PIÙ INFO 10.5 PIÙ INFO 10.4 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. 100% Bonus Gold Sport fino a 1000€ + 50% fino a 500€ in Play Bonus PIÙ INFO 100% 1º deposito fino a 1000€ PIÙ INFO 250€ senza deposito + 100% 1ª ricarica fino a 50€ PIÙ INFO 10€ in fun bonus (senza deposito) + 50% fino a 100€ sul 1° deposito PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Interessante la quota del 3-1 dell'Inter a Venezia: su 37 sfide tra le due formazioni, i nerazzurri ne hanno vinte 24 contro 7 vittorie del Venezia (e 6 pareggi). La squadra di Chivu arriva col favore del pronostico e punta a restare in vetta alla classifica con altri 3 punti prima del derby. La vittoria dei nerazzurri per 3-1 parte da quota 10 su Snai, sale a 10.4 su Vincitu e arriva a 10.5 su NetBet e NetWin.

E se arriva il clean sheet...

VENEZIA-INTER RISULTATO ESATTO 0-2 9.5 PIÙ INFO 9.0 PIÙ INFO 9.7 PIÙ INFO 9.5 PIÙ INFO Maggiori informazioni sui bonus Se sei un nuovo utente per confrontare in maniera più completa le quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sui nuovi iscritti. fino a 500€ di bonus benvenuto sport sul primo deposito PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 7105€ PIÙ INFO Bonus Benvenuto 1450€ di cui 600€ senza deposito. PIÙ INFO Bonus Benvenuto fino a 30€ freebet PIÙ INFO Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori. Cliccando su PIÙ INFO si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Venezia-Inter in tv

Due soli clean sheet per l'Inter in questo campionato, contro Cagliari e Parma: arriverà il terzo a Venezia? La quota del 2-0 per i nerazzurri è interessante, Chivu vuole tornare a blindare la difesa. 9.0 la quota su Lottomatica, sale a 9.5 su Eplay24 e Bet365 e arriva a 9.7 su Quigioco che è la quota più alta per la giocata. La curiosità è che l'Inter non ha ancora vinto 2-0 in stagione: 1-0 al Cagliari e 3-0 al Parma.

Cagliari-Inter, sfida valida per la 9ª giornata della Serie A 2026/27, si disputerà mercoledì 28 ottobre alle 18:30 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.