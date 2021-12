Aguero, addio al calcio. Mancini: “Valanghe di gol, mi spiace debba smettere”

Il ct della Nazionale ha parlato del Kun e del suo ritiro ai microfoni di Skysport: è stato un suo giocatore al City

«Intanto l'ho fatto acquistare io al City, è stato uno dei primi acquisti. E sono stato felice: è stato il giocatore straniero con la media gol più alta di sempre in Premier. Ha fatto valanghe di gol. Un ragazzo straordinario in primis, un centravanti incredibile. Sono stato molto felice di essere il suo allenatore. Mi dispiace tanto che debba smettere per questo problema, così giovane, perché potrebbe fare ancora molto. Auguro a lui le migliori fortune nella sua vita dopo il calcio dato che è ancora giovanissimo», ha detto il mister.