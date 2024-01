Ancelotti: “Contatti col Brasile ma tutto era legato al Real Madrid”

"Sono felice di continuare come allenatore del Real e mi inorgoglisce il fatto che il club abbia voluto continuare con me. Ho sempre detto che non avevo fretta per il rinnovo ma se la società ha scelto di farlo a metà stagione è perché probabilmente è contenta del lavoro che stiamo facendo tutti insieme e vuole continuare. Qui quel che conta è vincere le partite ed è quello che cercheremo di fare dopo questo rinnovo".