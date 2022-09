Andreolli: “Brozovic in rete? Può diventare il centrocampista perfetto. Nessuna parata…”

Marco Andreolli ha analizzato la prestazione dei nerazzurri contro il Torino. Una vittoria faticosa ma meritata: "É stata una gara difficile e faticosa. Lo avevamo detto. Una gara dura contro un avversario che ti costringe a fare una gara difficile. A correre tanto in campo. L'Inter ha dovuto muoversi molto per liberarsi da una marcatura quasi asfissiante uomo su uomo. Ma l'ha fatto sempre in maniera ordinata. Quando poi ha trovato spazi è riuscita a fare la giocata giusta, di qualità. Non si può dare nulla per scontato. Quando sei ancora in una fase iniziale della stagione e i giocatori non sono ancora al 100% della condizione non è facile smaltire i tanti impegni. Ogni avversario ti può mettere in difficoltà".